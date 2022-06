Turkki vetoaa välittömästi yhteisymmärrysasiakirjaan – vaade 33:n luovuttamisesta

Turkki on ilmoittanut hakevansa yhteensä 33:n terroristiksi epäilemänsä ihmisen luovuttamista sotilasliitto Natoon pyrkivistä Suomesta ja Ruotsista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoo maan oikeusministeri Bekir Bozdag venäläisellä NTV-televisiokanavalla.

Luovutuksia haetaan oikeusministerin mukaan Suomen, Ruotsin ja Turkin eilen allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla.

Presidentti Sauli Niinistö on sanonut, että yhteisymmärryspöytäkirjassa ei määritellä, kenet pitäisi Turkille luovuttaa. Presidentin mukaan siinä todetaan, että on tärkeää noudattaa periaatteita, joita luovuttamisesta on Euroopan konventiossa sovittu.