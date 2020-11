Turun koronatilanne äityi vakavaksi

Koronatilanne on huonontunut Turussa kuluneen viikon aikana. Karanteenissa on marraskuun aikana ollut noin 1 000 turkulaista. Testejä on Tykslabin laboratoriossa tehty marraskuussa yli 3 000 turkulaiselle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Turussa on viimeisen vajaan viikon aikana todettu 106 uutta koronavirustartuntaa (ke 4.11–ti 10.11.). Koronaepidemian alusta eli maaliskuusta lähtien Turussa on todettu yhteensä 771 tartuntaa (THL 10.11. klo 13).

– Tilanne on Turussa vakava. Karanteeneilla pystymme estämään tilanteen pahentumista edelleen. Meidän kaikkien on muistettava vastuullinen toiminta arjessa. Turvallisista etäisyyksistä on huolehdittava ja pienistäkin oireista on syytä jäädä kotiin ja hakeutua koronatestiin. Vain näin voimme estää koronan leviämistä, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa kaupungin tiedotteessa.

Turun päiväkodeissa ja kouluissa on todettu koronavirustartuntoja monin paikoin.

Turun kaupunki suosittelee edelleen kasvomaskien käyttöä kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä yleisötilaisuuksissa.

Skopjesta lauantaina 7.11. Turkuun saapuneilla matkustajilla todettiin 3 koronavirustartuntaa. Lennolla Turkuun saapui 104 matkustajaa ja heistä testattiin 85 matkustajaa. Lokakuussa Skopjesta on saapunut Turkuun yksi lento kerran viikossa.

Skopjen lennot jäivät tauolle 7.11. ja ne jatkuvat uudelleen joulukuun puolessa välissä.