Turun telakalle ilouutisia – ”Nyt palaset ovat kohdillaan”

Merkittävä loistoristeilyalustilaus Meyer Turun telakalle on varmistunut. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera on päässyt neuvottelutulokseen Icon 4 -aluksen rahoituksen ehdoista, Finnverasta kerrotaan. Aluksen on tilannut Royal Caribbean Group. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Epävarmuus tilauksen ympärillä on poistunut, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä STT:lle.

Tilaus oli ehdollinen sille, että rahoitus järjestyy. Heinilän mukaan hankkeeseen on tarvittu myös kaupallisia rahoittajia mukaan, sillä kyse on miljardihankkeesta.

Telakkasektorilla on ollut todella vaikeita vuosia, ja ne ovat Heinilän mukaan näkyneet myös kannattavuudessa.

- Kun puhutaan lähes kahden miljardin euron hankkeesta, se on jo itsessään iso haaste rahoittajille, mutta jos siihen liittyy vielä epävarmuuksia johtuen haasteista, joita toimintaympäristöön on viime vuosina liittynyt, se tuo lisää vaikeusastetta. Mutta nyt palaset ovat kohdillaan.

Icon 4 -risteilijä on osa sarjaa, josta Icon 2 -alus on paraikaa onnistuneella koeristeilyllä, ja alus on lähellä valmistumista. Myös Icon 3 -alus on jo tekeillä.

- Jos on mahdollista tehdä samanlaisia aluksia pidempi sarja, se yleensä mahdollistaa kannattavuuden ja ennustettavuuden kannalta paremman tuloksen. Siinä mielessä on hyvä, että tässä on tällainen pidempi sarja muodostumassa, Heinilä sanoo.

Rahoitusneuvotteluissa on sovittu rahoituksen ehdoista, ja varsinainen lainasopimus allekirjoitetaan myöhemmin.