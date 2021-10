Turveyrittäjä hermostui yrityksen alasajosta – lähetti puolen miljoonan laskun kansanedustaja Kontulalle ja ministeri Ohisalolle: ”Haluan olla ilmastotalkoissa mukana”

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) kertoo blogissaan haastemiehen tuomasta liki 500 000 euron laskusta, jonka on Kontulan mukaan lähettänyt JPF-Nosto oy -niminen turvealan yritys. Demokraatti tavoitti kortesjärveläisen yrityksen toimitusjohtajan Jukka Finnin, joka myöntää laskun lähettämisen ja perustelee sitä turvetuotannon alasajolla. Simo Alastalo Demokraatti

Miksi lähetit laskun nimenomaan Anna Kontulalle?

– Hän on lupaillut kaikille turvemiehille eläkkeen. Täällä on 400 000 euron romuraudat varikolla. Arvo on nolla. Rauta ei käy mihinkään. Elämäntyö on mennyt.

Oletko lähettänyt laskua muille kansanedustajille?

– Ohisalo on saanut samanlaisen laskun. Jos jommallakummalla sattuisi olemaan tili kunnossa.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon esikunnasta ei pystytty perjantaina iltapäivällä varmistamaan, että lasku olisi saapunut ministerille.

Odotatko vakavissasi, että jompikumpi heistä laskun maksaisi?

– Totta kai odotan rahaa. Haluan olla ilmastotalkoissa mukana.

Anna Kontula mainitsee blogikirjoituksessaan, että perättömien laskujen lähettämisestä olisi tuomittu joissakin tapauksissa rikoslain 36 luvun 1 §:n mukaan petoksena.

Oletteko ajatellut, että tästä voisi seurata jotakin?

– Ei sillä ole enää mitään merkitystä mitä tästä seuraa, jos tähän malliin vedetään matot monien alta. Ovat luvanneet tukirahaa, mutta kenellekään ei ole tullut euron senttiäkään. Puheita ja puheita. Täällä pitää yrittää pysyä hengissä.

Ovatko muut turveyrittäjät lähettäneet vastaavia laskuja?

– En tiedä. Toivottavasti ovat. Jokaiselle kansanedustajalle tuollainen lasku.

– Hirvesti onnea ja menestystä niille yrittäjille, joilta on vedetty matto jalkojen alta. Täällä ajetaan maaseutua pala palalta alas. Viedään ihmisten elinkeino. Se on elinkeino mikä on tänne juurtunut, se on perheen jäsen.

Kontula kertoo blogissaan saaneensa 30.9. 496018,60 euron laskun (päivätty 20.8.) sekä 5.9. ja 20.9. päivätyt maksumuistutukset, joiden perusteeksi on kirjattu ”turvetuotantokoneet ja tuotannon alasajo”. Hän toteaa riitauttavansa laskun aiheettomana.