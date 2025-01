Tutkijalta arvio pöytään: Haavisto joutunut pelissä sijaiskärsijäksi

Israel vastustaa ex-ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) nimittämistä YK:n huippuvirkaan Lähi-idässä, kertoo israelilainen uutissivusto Ynet. Verkkojulkaisun mukaan Israel on pyytänyt uusia ehdokkaita YK:n pääsihteeriltä Antonio Guterresilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Guterres oli sivuston mukaan ehdottanut Haavistoa YK:n erityiskoordinaattorin tehtävään Lähi-itään. Erityiskoordinaattori edustaa YK:n pääsihteeriä Lähi-idässä.

Suomessa asiasta uutisoi aiemmin muun muassa Iltalehti.

Israelilaissivuston mukaan Haavistoa pidetään Israelissa liian läheisenä Guterresin kanssa. Lisäksi Haavisto kannattaa Suomen linjan mukaisesti kahden valtion mallia, mikä ei ole Israelin mieleen. Suomi ei ole toistaiseksi päättänyt ajankohtaa Palestiinan valtion tunnustamiselle.

Haaviston avustaja viestitti STT:lle, ettei Haavistolla ole sivuston uutiseen kommentoitavaa tällä hetkellä. Demokraatti ei tavoittanut Haavistoa tänään. Myöskään ulkoministeriöstä ei kommentoitu STT:lle asiaa.

ILTA-SANOMAT uutisoi marraskuussa, että Haavisto on ehdolla YK:n UNSCO:n erityiskoordinaattorin tehtävään. Haavisto olisi seuraamassa tehtävässä norjalaista diplomaattia Tor Wenneslandia, joka on hoitanut erityiskoordinaattorin työtä neljä vuotta. Norja tunnusti Palestiinan valtion viime toukokuussa.

Haavisto kertoi marraskuussa, ettei lähde mukaan Helsingin pormestarikisaan, koska oli saanut tarjouksen tärkeästä tehtävästä. Haavisto ei kertonut, mistä tehtävästä oli kyse, mutta sanoi sen liittyvän rauhanrakennusasioihin.

Haaviston nimi on mediatietojen mukaan noussut esiin myös muun muassa spekulaatioissa EU:n erityisedustajan tehtävään Länsi-Balkanille.

VANHEMPI tutkija Timo R. Stewart Ulkopoliittisesta instituutista kuvailee Ynetiä ison israelilaisen päivälehden Yedioth Ahronothin verkkosivustoksi ja valtavirtamediaksi.

- Ajattelen tässä käyneen niin, että joku lähde on vuotanut tarkoituksella heille tämän tiedon, Stewart arvioi STT:lle.

Hän uskoo, että kyseessä on Israelin näpäytys YK:lle, jonka kanssa maalla on jännitteinen suhde. Stewart epäilee, että Haavisto on joutunut pelissä sijaiskärsijäksi.

- En näe, että tämä on Haavistosta henkilökohtaisesti mitenkään erityisesti kiinni. Voi olla, että tässä nyt pelataan peliä, jossa Israel haluaa osoittaa, että heitäkin pitää nimityksessä kuunnella.

Stewartin mukaan Israelilla ei ole teknisesti niin isoa valtaa, että sen näkemys ratkaisisi nimityksen. Haavistolle kaavailtu tehtävä sisältää kuitenkin Israelin kanssa keskustelua ja läheistä koordinaatiota. Sen hoitaminen hankaloituisi merkittävästi, jos Israel haluaa kieltäytyä yhteistyöstä.

– Jos he ovat päättäneet, että he haluavat jonkun toisen, niin eiköhän se tarkoita, että YK etsii muita nimiä.

Stewart pitää naurettavana syynä torjua Haavisto siksi, että hän kannattaa kahden valtion ratkaisua.

- Niin kannattavat kaikki paitsi Israelin hallitus. On aivan farssi, jos YK:n pääsihteeri nimittäisi tehtävään jonkun, joka ei kannata kahden valtion mallia.

Stewartin mukaan YK:n Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattori on korkean profiilin tehtävä, mutta ei tavallisille kansalaisille kovin tuttu.

YK:n pääsihteeri keskustelee asiasta vielä YK:n turvallisuusneuvoston jäsenmaiden ja myös palestiinalaisten kanssa.

STT / Sanna Nikula