Tutkimus: Luottamus EU:hun korkeimmillaan liki kahteen vuosikymmeneen

Luottamus Euroopan unioniin on vahvimmillaan 18 vuoteen, selviää uusimmasta Eurobarometri-tutkimuksesta. Demokraatti Demokraatti

Eurooppalaisista 52 prosenttia luottaa EU:hun, mikä on paras tulos sitten vuoden 2007. Suomalaisvastaajista EU:hun luottaa 63 prosenttia. Lisäksi 52 prosenttia eurooppalaisista ja 68 prosenttia suomalaisista ilmoittaa barometrin mukaan luottavansa Euroopan komissioon.

TUTKIMUKSEN mukaan euro-valuutan kannatus on kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Eurooppalaiset haluaisivat EU:n toimivan nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa vahvemmin ja määrätietoisemmin yhteisessä puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa.

Kolme neljäsosaa vastaajista (75 %) ilmoitti pitävänsä itseään EU:n kansalaisina. Luku on suurin yli kahteen vuosikymmeneen. Suomalaisten keskuudessa vastaava luku on 86 prosenttia.

Yli kuusi kymmenestä EU:n kansalaisesta (62 %) ja 70 prosenttia suomalaisista suhtautuu toiveikkaasti EU:n tulevaisuuteen. Lisäksi Eurobarometri-tutkimuksessa saatiin kaikkien aikojen suurin kannatus yhteisvaluutalle sekä koko EU:ssa (74 %) että euroalueella (83 %). Suomalaisten keskuudessa kannatus on tätäkin suurempaa eli 90 prosenttia.

LÄHES seitsemän kymmenestä vastaajasta (69 %) katsoo, että Euroopan unioni on vakauden linnake levottomassa maailmassa. Suomalaisista tätä mieltä on 77 prosenttia. Lähes yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta (88 %, suomalaiset 89 %) on sitä mieltä, että maailman eri maiden ja alueiden olisi tehtävä keskenään enemmän sääntöpohjaista yhteistyötä.

Yli kahdeksan kymmenestä (81 %) kannattaa jäsenmaiden yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä on korkein luku sitten vuoden 2004. Suomalaisvastaajista yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa kannattaa 88 prosenttia.

VENÄJÄN jatkaessa hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan 80 prosenttia eurooppalaisista ja 97 prosenttia suomalaisista toivottaa sotaa pakenevat ihmiset tervetulleiksi EU:hun.

Yli kolme neljäsosaa (76 %) eurooppalaisista ja 95 prosenttia suomalaisista tukee taloudellisen ja humanitaarisen tuen antamista Ukrainalle. EU:n kansalaisista 72 prosenttia ja suomalaisista 90 prosenttia kannattaa talouspakotteiden asettamista Venäjän hallitukselle, yrityksille ja yksityishenkilöille.