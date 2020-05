Tutkimus: Vasta-aineita vain 5 prosentilla espanjalaisista – Ruotsissa tulos ei hätkähdytä

Ruotsissa johtavat terveysasiantuntijat eivät näe aihetta huoleen tiedoissa, joiden mukaan koronaviruksen saaneiden määrä näyttää olevan yllättävän alhainen epidemian paljon pahemmin kohtelemissa Euroopan maissa.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan hyvin epätasaisesti leviävän koronaepidemian tapauksessa eri maita on hyvin vaikea verrata toisiinsa.

– Sanoisin, että tämän taudin osalta emme pysty koskaan siirtämään tällaista tietoa suoraan maasta toiseen, Tegnell sanoo.

Espanjassa 60 000 ihmiselle tehdyn tutkimuksen mukaan alueelliset erot olivat suuria, mutta koko maan mittakaavassa vain noin viideltä prosentilta testatuista löytyi koronaviruksen vasta-aineita. Espanjan terveysministerin mukaan tulos osoittaa, että maalla on vielä pitkä matka minkäänlaisen laumaimmuniteetin saavuttamiseen.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Ranskasta, missä vasta-aineita on löytynyt reilulta neljältä prosentilta testatuista. Molemmissa maissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut enemmän ihmisiä suhteessa väkilukuun kuin Ruotsissa.

”Vasta-aineet ja immuniteetti eivät ole sama asia”

Ruotsissa tehdyissä pienemmissä tutkimuksissa tartunnan saaneiden määrä on arvioitu huomattavasti korkeammaksi Espanjassa tai Ranskassa. Esimerkiksi Tukholman alueella jonkinlainen tautia hidastava laumaimmuniteetti on ennustettu saavutettavan kesällä.

Karoliinisen instituutin immunologin Petter Brodinin mukaan myös erittäin suuren kuolinlukujen Belgiasta on saatu samanlaisia vasta-ainetuloksia kuin Espanjasta. Hänen mukaansa vasta-aineiden esiintymisen ja immuniteetin välille ei kuitenkaan pidä tehdä yhtäläisyysmerkkejä.

Brodinin mukaan koronaviruksen sairastaneita on todennäköisesti paljon enemmän, koska kaikille taudin lievänä tai oireettomana sairastaneille ei kehity paljoa vasta-aineita vereen. Tämä taas ei automaattisesti merkitse sitä, ettei heillä olisi jonkinlaista immuniteettia.

– Sitä ei tiedetä. Jonkinlainen suoja voi silti olla, Brodin sanoo.

Hänen mukaansa laumaimmuniteetti ei ole mustavalkoinen asia, vaan alhaisempikin taudin sairastaneiden määrä väestössä voi jo hidastaa sen leviämistä.

Tegnell ja Brodin myös muistuttavat myös testien epäluotettavuudesta ja siitä, että monia koronan sairastaneita jää niissä havaitsematta.