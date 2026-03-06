Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

6.3.2026 05:03 ・ Päivitetty: 5.3.2026 15:16

Tutkimus: Yksityislääkäreillä pulmia hoidon jatkuvuudessa

iStock

Hoidon jatkuvuus on heikentynyt yksityisissä lääkäripalveluissa viime vuosikymmeninä, Kelan tutkimus kertoo. Lääkärissä käydään hakemassa apua yksittäisiin vaivoihin, eikä pysyviä hoitosuhteita helpolla synny.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Erityisesti erikoistumattomien lääkäreiden hoidon jatkuvuus on heikentynyt 20 vuoden aikana selvästi.

Erikoislääkärialoista heikkenemistä on erityisesti ortopediassa sekä lasten- ja naistentaudeissa. Ortopedit hoitavat tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja.

Kelan tutkijalääkäri Tero Kujanpää kertoo, että näillä aloilla huomattava osa käynneistä liittyy kiireellisiin vaivoihin.

- Heikentynyt hoidon jatkuvuus heijastuu hoidon laatuun, kustannuksiin ja potilaskokemukseen. Kun jatkuvuus on heikentynyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, se kertoo muutoksesta koko palvelujärjestelmässä, Kujanpää sanoo tiedotteessa.

Hoidon jatkuvuus heikkeni vain vähän psykiatrian, silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäreillä.

SEN SIJAAN hammaslääkäripalveluissa jatkuvuuden taso on pysynyt melko vakaana. Hammaslääkärit kutsuvat potilaita tyypillisesti säännöllisiin tarkastuksiin, mikä lisää hoitosuhteen jatkuvuutta.

Hoidon jatkuvuus oli tutkimuksen mukaan heikompaa erityisesti nuorilla, etäpalveluja paljon käyttävillä ja yliopistosairaalakaupungeissa asuvilla potilailla.

Tutkimuksessa analysoitiin yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen käyttöä vuosina 2003-2022.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
5.3.2026
Sisäpiirissä ajettu ydinaselinjaus on hallitukselta psykologinen virhe
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.3.2026
Arvio: Karkkilan Steven Soderbergh ohjasi vaihteeksi humaanin draaman isäänsä etsivistä kaksosista
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU