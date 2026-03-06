Tiede ja teknologia
6.3.2026 05:03 ・ Päivitetty: 5.3.2026 15:16
Tutkimus: Yksityislääkäreillä pulmia hoidon jatkuvuudessa
Hoidon jatkuvuus on heikentynyt yksityisissä lääkäripalveluissa viime vuosikymmeninä, Kelan tutkimus kertoo. Lääkärissä käydään hakemassa apua yksittäisiin vaivoihin, eikä pysyviä hoitosuhteita helpolla synny.
Erityisesti erikoistumattomien lääkäreiden hoidon jatkuvuus on heikentynyt 20 vuoden aikana selvästi.
Erikoislääkärialoista heikkenemistä on erityisesti ortopediassa sekä lasten- ja naistentaudeissa. Ortopedit hoitavat tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja.
Kelan tutkijalääkäri Tero Kujanpää kertoo, että näillä aloilla huomattava osa käynneistä liittyy kiireellisiin vaivoihin.
- Heikentynyt hoidon jatkuvuus heijastuu hoidon laatuun, kustannuksiin ja potilaskokemukseen. Kun jatkuvuus on heikentynyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, se kertoo muutoksesta koko palvelujärjestelmässä, Kujanpää sanoo tiedotteessa.
Hoidon jatkuvuus heikkeni vain vähän psykiatrian, silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäreillä.
SEN SIJAAN hammaslääkäripalveluissa jatkuvuuden taso on pysynyt melko vakaana. Hammaslääkärit kutsuvat potilaita tyypillisesti säännöllisiin tarkastuksiin, mikä lisää hoitosuhteen jatkuvuutta.
Hoidon jatkuvuus oli tutkimuksen mukaan heikompaa erityisesti nuorilla, etäpalveluja paljon käyttävillä ja yliopistosairaalakaupungeissa asuvilla potilailla.
Tutkimuksessa analysoitiin yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen käyttöä vuosina 2003-2022.
