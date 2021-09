Tutkimusjohtaja Jari Kolehmainen Porin seudun TSL:n Tulevaisuusakatemiassa: Tulevaisuuden tulisi kiinnostaa – vietämme siellä loppuelämämme

Työväen Sivistysliiton (TSL) Porin seudun Opintojärjestön Tulevaisuusakatemian ensimmäisessä kokoontumisessa olivat alustajina Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Jari Kolehmainen ja Satakuntaliiton maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä. Pekka Ovaska

-Meidän kaikkien tulisi olla kiinnostuneita tulevaisuudesta, sillä tulemme viettämään siellä loppuelämämme, sanoi tutkimusjohtaja Kolehmainen vastatessaan kysymykseen mitä tulevaisuustutkimus on.

Voimme vaikuttaa tulevaisuuteen omilla teoillamme ja valinnoillamme

Tulevaisuustutkimus on tieteen laji, jossa tutkitaan sellaista, mitä ei ole olemassa. Se on jatkoa nykyiselle kehitykselle. Eräinä uusina kohteina Kolehmainen mainitsi muun muassa keinolihan kasvattamisen, toisiinsa kytkeytyneet kodinkoneet ja kaikenlaisiin kysymyksiin vastaavan tekoälyn.

-Ovatko ne hyviä tulevaisuuden kuvia, Kolehmainen kysyi ja jatkoi, että mahdollisuudet ovat hyvään tai pahaan, mutta ihmisen pitää aina istua kuljettajan paikalla.

Kolehmainen muistutti, ettei tulevaisuus ole ennustettavissa, eikä tulevaisuus ole ennalta määrättyä.

-Voimme vaikuttaa tulevaisuuteen omilla teoillamme ja valinnoillamme, tiivisti tutkimusjohtaja Kolehmainen.

Maakuntajohtaja Aro-Heinilä: ”Suomi tarvitsee Satakuntaa”

Puhuessaan Satakunnasta tulevaisuuden menestystekijänä maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä muistutti, että Suomi tarvitsee Satakuntaa tuottamaan 1,5-kertaisesti sen, mitä satakuntalaiset tarvitsevat.

Aro-Heinilä arvosteli maakunnan rakennuskohteisiin kohdistunutta nuivaa lupamenettelyä. -Pitää toimia niin kuin luvataan.

Maakuntajohtaja toivoi maakunnan vetovoiman sekä työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Samalla on seurattava sitä, miten me otamme vieraat vastaan. Aro-Heinilän mukaan Satakunnan väestökehitys on huolestuttava.

-Tilanne on sama, katsoi melkein mihin päin Suomea tahansa, totesi Aro-Heinilä.

