Turkki ja Erdoğan nöyryyttivät Ursula von der Leyeniä – suomalaismeppi pöyristyi myös EU-pomolle: ”Oikein mukavasti näytti levittelevän jalkansa ja istuutuvan”

Tapauksesta on syntynyt kohu, mutta huomiota on kiinnitetty paitsi Erdoganiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin käytökseen. Tämä ei näet tee elettäkään vastustaakseen isäntien huonoa käytöstä. Von der Leyen päätyi lopulta istumaan sivummalla huoneessa olleelle sohvalle.

”Meni maku Charles Michelin suhteen. Oikein mukavasti näytti levittelevän jalkansa ja istuutuvan… Näissä hetkissä tapahtuu paljon muuttamisessa sekunneissa. Ei olisi pitänyt istuutua! Odottaa lisätuolia eikä antaa Turkin pyörittää showta!” SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri muun muassa kirjoittaa Twitterissä.

Myös keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska ihmettelee, miksei Charles Michel antanut kohteliaasti tuoliaan von der Leyenille.

”Puheenjohtaja oli selvästi yllättynyt. Hänet olisi pitänyt asettaa istumaan samanarvoisesti kuin Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Turkin presidentti”, Mamer sanoo.

First they withdraw from the Istambul Convention and now they leave the President of European Commission without a seat in an official visit. Shameful. #WomensRights pic.twitter.com/p5Z4AHuHjK

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) April 6, 2021