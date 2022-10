Twitter heittää hyvästit pörssille – kaupankäynti yhtiön osakkeella on keskeytetty

Kaupankäynti Twitterin osakkeella keskeytettiin perjantaina New Yorkin pörssissä, sen jälkeen kun liikemies Elon Musk osti yhtiön juuri ennen tuomioistuimen asettamaa määräaikaa. Asiasta kertoo muun muassa New York Times. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Musk maksoi yhtiöstä 44 miljardia dollaria. Hän oli jo aiemmin ilmoittanut aikovansa vetää yhtiön pois pörssistä. Twitter jätti hakemuksen osakkeen poistamisesta listoilta perjantaina aamulla paikallista aikaa.

Yhtiön poistuminen pörssistä merkitsee, ettei Muskin tarvitse noudattaa pörssiyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä eikä julkistaa tietoja yhtiön tuloksista ja toiminnasta joka vuosineljännekseltä.

Muskin kaupanhieronta Twitteristä on kestänyt kauan, ja hän on antanut monenlaisia lausuntoja ja kommentteja suunnitelmistaan yhtiön kehittämiseksi. Torstaina hän tviittasi Twitterin mainostajille suunnatussa viestissä ostavansa Twitterin, koska sivilisaation tulevaisuudelle on hänen mielestään tärkeää, että olemassa on yhteinen digitaalinen tori erilaisten ajatusten vaihtamiseen ”terveellä tavalla ilman väkivaltaa”.