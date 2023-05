Työllisten määrä kasvoi, mutta myös työttömiä tuli lisää – mistä tämä kertoo?

Suomessa sekä työllisten että työttömien määrä kasvoi huhtikuussa vuoden takaiseen verrattuna, Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta ilmenee. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työllisiä oli 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Miehet toivat suurimman osan työllisyyden kasvusta. Työllisiä miehiä oli 12 000 enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.

15-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi kohosi huhtikuussa 74,2 prosenttiin, kun maaliskuun luku oli 74,1 prosenttia. Trendi tarkoittaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettua lukua.

Työttömiä oli huhtikuussa 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi pysyi huhtikuussa ennallaan 6,7 prosentissa.

AKAVAN pääekonomisti Pasi Sorjonen sanoo Twitterissä, että työttömien määrän kasvu kuulostaa isolta muutokselta, mutta ei ole sitä. Sorjosen mukaan muutos selittyy sillä, että vuotta aiemmin työttömiä oli epätavallisen vähän.

- Verrattuna edellisiin kuukausiin ei ole tapahtunut mitään mainittavaa.

Hän kuvailee Tilastokeskuksen julkistamia huhtikuun työllisyyslukuja vahvoiksi.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist luonnehtii työllisyyden olevan sivusuuntaisessa liikkeessä. Hän toteaa, että muutokset työllisyysasteessa ovat olleet viime kuukausina vähäisiä.

- Välillä trendi on noussut ja välillä laskenut, eli lähinnä kyseessä on satunnainen heilunta ilman selkeää suuntaa, Appelqvist sanoo tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että työttömien määrä kasvoi nyt vuositasolla eniten sitten huhtikuun 2021. Sorjosen tavoin myös Appelqvist sanoo, että työttömyyden nousu selittyy pitkälti matalalla vertailutasolla.

TYÖLLISTEN ja työttömien määrän samanaikainen kasvu kertoo siitä, että Suomessa työmarkkinoille on tullut lisää ihmisiä työvoiman ulkopuolelta. Työvoimaan kuuluvien määrä kasvoi huhtikuussa 46 000 ihmisellä vuoden takaisesta. Sekä työlliset että työttömät työnhakijat lasketaan mukaan työvoimaan.

Vastaavasti työvoiman ulkopuolella olevien määrä väheni 40 000 ihmisellä viime vuoden vastaavaan aikaan nähden.

Appelqvistin mukaan työllisyyden huippu näyttää ajoittuneen Suomessa viime vuoden loppuun. Hän kuitenkin arvioi, että merkit taantumasta ovat edelleen vähäisiä työmarkkinoilla.

- Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut varsin selvästi ja lomautusten määrä noussut hieman, mutta työllisyys on edelleen historiallisesti vahvalla tasolla. Ennakkotietojen mukaan Suomen talous on ollut alkuvuodesta odotettua paremmassa kasvussa, mikä on riittänyt toistaiseksi torjumaan työllisyyden tuntuvamman heikkenemisen.

UUSIA avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin ja kuntakokeiluihin huhtikuun aikana yhteensä 74 400, mikä on 36 800 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Uudet avoimet työpaikat vähenivät lähes kaikissa ammattiryhmissä. Eniten takapakkia kirjattiin palvelu- ja myyntityöntekijöiden ryhmässä.

Lomautettuna oli huhtikuun lopussa 24 600 ihmistä, eli runsaat tuhat ihmistä enemmän kuin vuotta aiemmin.

20-64-vuotiaiden ikäryhmässä työllisyysasteen trendi nousi huhtikuussa aavistuksen ja oli 78,6 prosenttia.

Tilastokeskus ryhtyi alkuvuodesta ilmoittamaan työllisyysasteen 20-64-vuotiaiden ikäryhmän mukaan. Muutosta perusteltiin sillä, että tämän ikäiset ovat pääasiallinen ikäryhmä työmarkkinoilla. Tilastokeskuksen mukaan 20-64-vuotiaiden ikäryhmä on yleisesti käytössä kansainvälisissä työllisyysastemittareissa.