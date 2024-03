Työmarkkinamallin sopimisesta voi haaveilla, mutta Superin Paavola on skeptinen: lottovoittokin on todennäköisempi

Superin puheenjohtaja Silja Paavola pitää tämän päiväistä palkansaajien ja pääministeri Orpon tapaamista hyvänä, vaikka mitään konkreetista ei vielä syntynyt. Heikki Sihto Demokraatti

Isoin asia tapaamisessa oli, että työministeri Arto Satosen (kok.) valtiosihteeri Mika Nykänen käy kierroksen kaikkien tapaamisessa olleiden järjestöjen kanssa ja etsii ratkaisumallia työmarkkinajumiin. Tämä ei kuitenkaan tällä tietoa vaikuta maanantaina alkaviin lakkoihin.

Iltapäivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa Orpo sanoi, että lakoilla ei voi vaikuttaa hallituksen linjaan, mutta…

– On tässä vastaantuloa. Selvästi pääministeri Orpo haluaa nyt löytää jonkinlaisen ratkaisumallin. Pidän mahdollisena, että Mika Nykänen voi löytää emmeet työmarkkinamallille, joka huomioi kaikkien osapuolien tarpeet ja muuttuvat osiot. Tilanne on muuttunut joulukuusta, jolloin meille sanottiin, ”jos tämä ei teille kelpaa, niin tämä neuvottelu on tässä”, Silja Paavola sanoo.

Paavola toivoo, että palkansaajia kuunnellaan aidosti myös paikallisessa sopimisessa, josta hallituksen esitys on parhaillaan lausuntokierroksella.

Tällä hetkellä suurin erimielisyys liittyy kuitenkin vientivetoiseen työmarkkinamalliin. Paavola sanoo suoraan, että hoitajaliittojen vuonna 2022 saama vientialoja suurempi palkankorotus on isoin syy siihen, että palkkamallia ajetaan nyt lakiin.

Joulukuussa meille vielä sanottiin: ”jos tämä ei teille kelpaa, niin tämä neuvottelu on tässä”.

– Mutta faktaa on, ja tämän on työnantajakin todennut, että tällä palkkaratkaisulla helpotettiin hoitajapulaa, vaikka se edelleenkin on vaikea.

PAAVOLA muistuttaa, että Orpokin on todennut palkkamallin lakiin viemisen olevan vaikeaa.

– Kyllä pääministeristä, työministeristä ja lakivaliokunnasta alkaen tiedetään, että palkkamallin vieminen lakiin on vastoin kansainvälisiä sopimuksia. Ja kuka sitten enää haluaisi valtakunnansovittelujaksi, jos laki sitoisi hänen kätensä. Kyllä Suomessa jatkossakin valtakunnansovittelijaa tarvitaan.

Esimerkiksi Teknologiateollisuuden Työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi totesi Demokraatin haastattelussa, että haluaa palkkamallista sekä järjestöjen välisen sopimuksen että lain eli niin sanotun vyö ja henkselit -mallin.

– Samalla tavalla minä haluan, että voitan lauantaina seitsemän oikein lotossa, Paavola vastaa vastaaville lakitoiveille.

OAJ:N puheenjohtaka Katariina Murto piti Paavolan tavoin palkansaajien ja Orpon tapaamista toivoa herättävänä. Murto sanoi tapaamisessa olleen laaja yhteisymmärrys siitä, että jonkinlainen palkkaratkaisumalli tarvitaan, nykytilanne ei toimi ja laki palkkamallista ei ole hyvä ratkaisu.

Murron mielestä ratkaisussa on olennaista huomioida erityisesti julkisrahoitteinen sektori ja löytää sille kriteerit ja mekanismit, joilla se voisi poiketa vientivetoisesta palkkamallista. Samaan kokonaisuuteen kuuluu Murron mukaan myös Suomen taloustilanne ja valtakunnansovittelijan tuleva toimenkuva.

– Itse en pidä tilannetta ihan toivottomana. Edellytys on, että päästään neuvottelupöytään, missä tarkastellaan niin yksityisen kuin julkisen sektorin tarpeita ja etsitään malli mihin kaikki voivat sitoutua. Mielestäni työmarkkinamallista voivat neuvotella ne osapuolet, jotka ovat siihen valmiita.