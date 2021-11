Työntekijöiden piti päästä Australiaan joulukuun alusta – omikron muutti suunnitelmat

Australia keskeyttää suunnitelmansa maan rajojen avaamisesta koronaviruksen omikronmuunnoksen pelossa. Tarkoituksena oli, että joulukuun alusta alkaen työntekijät ja opiskelijat olisivat taas päässeet maahan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että omikronmuunnos voi olla kansainvälisesti ”erittäin suuri” riski. WHO painottaa, että omikronin suhteen on edelleen paljon epätietoisuutta siitä, kuinka helposti tarttuva tai vaarallinen se on.

Järjestön mukaan seuraukset voivat olla vakavat, jos omikron aiheuttaa uuden tartunta-aallon. WHO kertoo, että suoraan omikronmuunnokseen liittyviä kuolemantapauksia ei kuitenkaan vielä ole raportoitu.