Työmarkkinat

2.1.2026 06:30 ・ Päivitetty: 2.1.2026 06:25

Työpaikkakato uhkaa Suomea – Petri Vanhala: Onko meillä arkuutta tehdä kovia päätöksiä?

iStock

Suomessa teollisuuden työpaikkakato on koetellut etenkin metsäteollisuutta.

Heikki Sihto

Demokraatti

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala arvioi, että kymmenen vuoden aikana pelkästään paperiteollisuudessa on noin puolet työpaikoista hävinnyt – todennäköisesti lopullisesti.

Vanhala ei allekirjoita työnantajien näkemystä, että metsäteollisuuden ahdingon pääsyy olisi huonoissa suhdanteissa. Hän näkee, että tilanteen taustalla on pysyvämpiä syitä.

Yksi niistä on Kiina, joka on Trumpin tullien myötä alkanut myydä muun muassa omista metsistään valmistamaa sellua Eurooppaan.

Tällä hetkellä metsäteollisuuden sektoreista pahimmassa tilanteessa on paperiteollisuus. Sen hädästä kertoo suunnitteilla oleva UPM:n ja etelä-afrikkalaisen Sappin paperitehtaiden yhteisyritys.

Vanhala on kutsunut tätä paperitehtaiden roskapankiksi.

– Valitettavasti tämä yhteisyritys tarkoittaa lisää paperitehtaiden lakkauttamisia. Mutta Kiinasta tulevan kilpailun takia pian myös sellu- ja kartonkiteollisuus ovat nykyistä suuremmissa vaikeuksissa.

Ei ole tervettä, että jalostettu on tuote on halvempi kuin sen raaka-aineet.

VANHALA pitää metsäteollisuuden ongelmana sitoutumista vanhoihin tuotteisiin. Tulos on tehty kuluja leikkaamalla.

Alan tilannetta kuvaa tyly luku: Suomen metsäteollisuuden jalostusaste on lähes puolittunut 25 vuodessa.

Tällä hetkellä metsäteollisuuden osuus Suomen bruttokansantuotteesta on reilut 1,5 prosenttia. Se on selvästi pienempi kuin metsätalouden osuus.

– Ei ole tervettä, että jalostettu on tuote on halvempi kuin sen raaka-aineet.

VANHALA pelkää, että työpaikkakato voi vähitellen levitä muillekin aloille, ellei Suomi rukkaa teollisuuspolitiikkansa suuntaa.

– Ovatkohan Suomen hallitukset olleet ihan kartalla esimerkiksi yritystuista päättäessään? Tuet eivät ole riittävästi kohdentuneet aloille, joilta voisi löytyä uusia tuotteita ja tulevaisuuden työpaikkoja.

– Meiltä puuttuu tuottavuusohjelma ja sellainen Suomi 2040 -visio, joilla rakennettaisiin Suomen vahvuuksia ja askelmerkkejä yli hallituskausien. Nyt teollisuuspolitiikassa tapahtuu liian vähän ja hitaasti. Onko tässä takana arkuutta tehdä kovia päätöksiä, Vanhala kysyy.

Toimituksen valinnat

