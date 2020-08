Työtä ja sen tekijöitä puolustamaan

Lähestyvä syksy on mielenkiintoinen, mutta myös vaikea kaikille suomalaisille. Koronaepidemia vaikuttaa laajasti paitsi ihmisten arkeen ja työhön myös taloustilanteeseen. Epävarmaa on, kuinka paljon koronarajoituksia tulee lisää.

Ahti Ruoppila Aluejohtaja, SAK Sdp:n puoluehallituksen jäsen Jyväskylä

Keski-Suomessa oli kesäkuun lopussa 22 438 työtöntä työnhakijaa. Se on 7 287 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on 17,8 %. Suomessa työttömäksi tilastoituja on noin 417 000. Uusia työpaikkoja ei juuri synny ja jo olemassa olevat työpaikat ovat laajasti yt-neuvottelujen, lomautusten ja irtisanomisten kohteena. Tässä tilanteessa työttömille ei voi suunnata mitään rangaistuksia tai heikennyksiä työttömyysturvaan. Jo nyt on maassa työttömyysturvaan tehdyt väliaikaiset muutokset ovat voimassa vuoden vaihteeseen asti. Työntekijät ovat tulleet vastaan ja joustaneet, nyt on aika vaatia työnantajilta samaa. Osa työnantajista toki toimii hyvinkin vastuullisesti ja joustavasti, mistä täytyy antaa suuri kiitos.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK muutti yllättäen kesällä kantaansa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. He kannattavat nyt ansiosidonnaisen turvan laajentamista kaikkiin palkansaajiin ja vaativat myös noin 400 miljoonan euron leikkauksia työttömyysturvaan, muun muassa työssäoloehdon pidentämistä 12 kuukauteen. Eli sinänsä hyvä ajatus sisältää piilotetun myrkkykapselin työttömille. Nyt jos koskaan tarvittaisiin laajoja neuvotteluja ja yhdessä sopimisen kulttuuria vaikean tilanteen ratkaisemiseksi, mutta EK:n toiminta johtaa sopimusyhteiskunnan rapautumiseen.

Jälleen kerran on tilanne, jossa Sdp:n ja ay-liikkeen on ryhdistäydyttävä ja puolustettava suomalaisia työntekijöitä ja työttömiä. Tarvitaan laaja työelämää ja sen pelisääntöjä uudistava paketti, joka sisältää lakimuutoksia ja lisäresursseja. Näin parannetaan työssäjaksamista ja turvataan osaava työvoima myös tuleville vuosille, kun korkeasuhdanne alkaa. Ammattiliittojen kanneoikeus ja alipalkkauksen kriminalisointi suojelisi myös ulkomaisia työntekijöitä ja estäisi ihmiskauppaa. Työsuojeluvalvonta on saatava valtakunnalliseksi laadun varmistamiseksi. Muutosturvaa on kehitettävä työttömyysuhan alla oleville ja koulutuspaikkoja on edelleen lisättävä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiksi.

Pääministeripuolueena Sdp:n puoluekokouksen ohjelmalinjaukset ovat lähivuosien kannalta tärkeitä, myös työelämän kehittämisen suhteen. Merkitystä on myös henkilövalinnoilla. Kannattaa kuunnella tarkkaan, millä ajatuksin Suomea ehdokkaat haluavat kehittää. Väistyvänä puoluehallituksen jäsenenä ja puoluekokousedustajana avoimuuden nimissä kerron myös omat tämän hetken suosikkini. Valinnanvaikeutta on, tarjolla on erinomaisia ehdokkaita useampia. Sanna Marin tarvitsee tuekseen parhaan mahdolliset varapuheenjohtajat. Ville Skinnari on osoittanut osaamisensa ja turvaa jatkuvuutta sekä pystyy sijaistamaan puheenjohtajaa ja pääministeriä tarvittaessa. Skinnari on myös ajanut Keski-Suomen asioita hallituksessa kiitettävästi. Matias Mäkynen on nuoremman polven osaaja ja ahkera myös ohjelmatyössä. Jaana Ylitalo toisi puoluejohtoon eduskuntaryhmän ulkopuolista arjen ja työelämän asiantuntemusta. Sirpa Paatero on vetänyt puoluevaltuustoa sujuvasti ja nauttii laajaa luottamusta jatkamaan tehtävässä. Toivottavasti saadaan osaamiseltaan, kokemuksiltaan ja alueellisesti kattava yhteistyökykyinen puoluejohto. Sen jälkeen on yhdessä käärittävä hihat ja kerättävä äänestäjien tuki kohti voittoisia kuntavaaleja!