Työttömien järjestö selvitti, miten kunnat kannustavat työttömiä liikkumaan

Työttömien keskusjärjestö kysyi kuntien liikuntapalveluilta niiden tarjoamista maksuttomista tai edullisista liikuntamahdollisuuksista. Kyselyyn vastasi 128 kuntaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kysely toteutettiin osana järjestön Kaikki kunnossa -hanketta, joka pyrkii edistämään työttömien mahdollisuuksia osallistua liikuntaharrastuksiin. Työttömien keskusjärjestö kertoo tiedotteessa, että kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa ja herättää kuntia miettimään liikuntapalveluiden yhdenvertaista tarjoamista myös työttömille.

Kyselyyn vastanneet kunnat edustavat noin 40 prosenttia Suomen kunnista. Vastanneista kunnista 77 prosenttia tarjoaa liikuntaa alennettuun hintaan. Omia ryhmiä tai vuoroja työttömille tarjoaa 26 prosenttia kunnista – usein kuntouttavan työtoiminnan kautta. Liikuntaneuvontaa tarjoaa 70 prosenttia kunnista ja puolet kunnista tekee yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten järjestöjen, seurakuntien ja eri hankkeiden, kanssa.

Selvityksen mukaan maksutonta liikuntaa työttömille tarjotaan useimmiten uimahalli- ja kuntosalikäynteinä ja erilaisena ryhmäliikuntana. Joissain kunnissa on tarjottu työttömille esimerkiksi kaksi maksutonta liikuntakurssia kansalaisopistossa vuodessa.

Kaikki kunnossa -hankkeen koordinaattori Heli Niromaa kertoo tiedotteessa, että suurimpina haasteina liikunnan edistämisessä kunnat kokevat työttömien tavoittamisen.

– Etenkin nyt etäaikana on vaikeaa järjestää ja saada ihmisiä mukaan ryhmiin ja etsimään mieluisia liikuntalajeja. Yhteistyö on tärkeää ja sitä tehdäänkin monin paikoin työllisyyspalvelujen, terveys- ja sosiaalipalvelujen, yhdistysten ja kansalaisopistojen kanssa. Erityisen hyväksi on havaittu työnhakijoihin keskittynyt liikunnanohjaajapalvelu ja liikuntaneuvonta sekä tutustumiskäynnit sekä lajikokeilut, Niromaa kertoo.

TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ kertoo, että Kaikki kunnossa -hankkeen tiimoilta käynnistyy työttömiä liikkumaan kannustava Pienikin liike piristää -liikuntakampanja 1.huhtikuuta. Toukokuun loppuun kestävä kampanja kannustaa pitämään liikuntapäiväkirjaa kahden viikon ajan.

– Tarkoituksena on kannustaa työttömiä löytämään liikunnan mieltä ja kehoa piristävä vaikutus, mutta samalla myös kerätä tärkeää tietoa työttömien ja heidän perheidensä liikkumisesta. Tietoa tarvitaan, jotta työttömien liikuntamahdollisuuksia voitaisiin jatkossa kehittää paremmiksi, järjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski kertoo tiedotteessa.

Liikuntapäiväkirja löytyy keskusjärjestön verkkosivuilta, ja täytetyt päiväkirjat palautetaan omaan yhdistykseen tai Kaikki kunnossa -hankkeen koordinaattorille.