Työttömien järjestöltä kiitosta: ”Hallitus on tasapainottanut työllisyystoimet viisaasti”

Työttömien keskusjärjestön mielestä hallitus on tehnyt puoliväliriihessä hyviä päätöksiä työllisyyden edistämiseksi.

Tavoitteet 80 000 lisätyöllisestä voisivat sen mielestä silti olla olla kunnianhimoisempiakin. Järjestö katsoo kuitenkin, että ottaen huomioon vallitsevan koronatilanteen aiheuttamat lisäpaineet julkiselle taloudelle, hallitus on tasapainottanut työllisyystoimet viisaasti.

Järjestö kannattaa esitettyä Välittäjä Oy:n perustamista sekä sosiaalisten kriteerien hyödyntämistä julkisissa hankinnoissa.

– Näillä keinoin työttömiä voidaan palkata suoraan töihin, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski toteaa tiedotteessa.

Keskusjärjestö pitää työkykyohjelmaa erittäin tärkeänä, samoin kuin kuntoutuksen ja työttömien terveydenhoidon kehittämistä.

– Palvelujärjestelmä tehostuisi entisestään, kun tosiasiallisesti työkyvyttömät työttömät ohjattaisiin työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä näkökulma puuttuu vielä tämän hallituksen toimenpidelistalta, Haapakoski huomauttaa.

”Uudistuksessa kannattaa huomioida kokeilujen tulokset.”

Työttömien keskusjärjestö kiinnittää huomiota myös työperäiseen maahanmuuttoon sekä maassa olevien ulkomaalaisten työpanokseen, jossa Suomessa on vielä paljon parannettavaa. Tutkimukset kertovat, että syrjintä on työmarkkinoilla edelleen yllättävän yleistä. Sen mielestä kotouttamisen ja työperäisen maahanmuuton edistäminen on kaikkien työnantajien ja kansalaisten yhteinen asia.

Järjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi painottaa, että Suomessa työllisyyden paras tae on korkea koulutus. Siinä mielessä hallituksen esittämä panostus jatkuvaan oppimiseen on erittäin tärkeää.

Työttömien keskusjärjestö ihmettelee hallituksen esityksessä sitä, että selkeästi jo raamitetaan TE-palvelujen siirtoa kuntiin, ennen kuin työllisyyden kuntakokeilusta on tullut tuloksia.

– Uudistus kannattaa toteuttaa huomioiden meneillään olevien kokeilujen tulokset.

Hirsjärvi kuitenkin pitää myönteisenä, että asian valmistelu etenee siten, että työllisyyspalvelujen uudistaminen voidaan tulevalla hallituskaudella toteuttaa hallitusti.