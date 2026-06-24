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Työmarkkinat

24.6.2026 05:29 ・ Päivitetty: 24.6.2026 05:59

Työttömyys nousi vuosituhannen ennätykseensä

iStock

Suomessa on nyt enemmän työttömiä kuin suuren laman jäljiltä oli vuonna 1998, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työttömiä 15-74-vuotiaita oli Suomessa toukokuussa 376 000. Samanlaisissa lukemissa oltiin viimeksi 1990-luvun lopulla, nousukauden kynnyksellä 1998.

Samalla työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa 75,2 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus.

TYÖTTÖMYYSLUVUISSA näkyy myös se, että monet valmistuneet ovat aloittaneet työnhaun nyt keväällä oppilaitoksista päästyään.

- Vuoden korkeimmat työttömyysluvut mitataan työvoimatutkimuksessa tyypillisesti juuri toukokuussa, kun opiskelijat ja vastavalmistuneet ryhtyvät työnhakuun, Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikka sanoo tiedotteessa.

15-24-vuotiaita työttömiä oli toukokuussa yli 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen selittää järjestön lähettämässä kommentissa, miksi työttömyys yhä kasvaa, vaikka talous on ollut lievässä nousussa jo viime vuodesta lähtien.

- Heikko työllisyystilanne ja viimeaikaiset geopoliittiset epävarmuudet sumentavat yritysten näkymiä ja siirtävät rekrytointipäätöksiä eteenpäin, Malinen arvioi.

Tilastokeskus kertoo, että kaikkiaan 15-74-vuotiaita työttömiä oli nyt toukokuussa 68 000 enemmän kuin vuosi sitten.

- Työmarkkinoiden reagoidessa talouden käänteisiin viiveellä, odotettavissa voi lähikuukausina olla vielä nykyistä heikompia lukuja, Malinen sanoo.

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