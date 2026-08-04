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Muu kulttuuri

4.8.2026 06:54 ・ Päivitetty: 4.8.2026 06:54

Työväenmuseo Werstas rikkoi jälleen kävijäennätyksen

ANNA-LIISA BLOMBERG / DEMOKRAATTI

Työväenmuseo Werstaalla oli poikkeuksellisen vilkas heinäkuu, kun tamperelaismuseo veti puoleensa kuukauden aikana 11 944 kävijää. Edelliskesänä 10 000 kuukausikävijän rja ylitettiin ensimmäisen kerran, ja nyt se rikottiin yli tuhannella museovieraalla.

Demokraatti

Demokraatti

Museon mukaan runsasta kävijävirtaa selittää muun muassa onnistunut näyttelytarjonta, lapsiperheiden suosimat museon leikkipaikat, Finlaysonin alueen kesäohjelma sekä kotimaan vilkastunut matkailukausi. Werstas oli heinäkuussa avoinna myös maanantaisin.

Museonjohtaja Kalle Kallio arvioi tiedotteessa, että museon suosiota saattaa selittää myös syventynyt lapsiperheköyhyys. Vuonna 1993 perustettuun työväenmuseoon on vapaa sisäänpääsy.

– Kävijälukumme taitavat kertoa myös siitä, miten monilla suomalaisilla tekee nyt rahan kanssa tiukkaa. Kesäriennot käyvät valitettavasti kalliimmiksi ja museotkin ovat surutta nostaneet lipunhintoja, Kallio sanoo tiedotteessa.

– Näinä aikoina maksuttomat kulttuuripalvelut ylläpitävät yhdenvertaisuutta, hän sanoo.

MUSEOSSA on tällä hetkellä esillä Kalle Kaiharin elämää valottava näyttely, joka on Werstaan tiedotteen mukaan kiinnostanut erityisesti tamperelaisia. Kauppaneuvos Kaihari (1899-1989) jätti lähtemättömän jäljen sekä Tampereen kaupunkikuvaan että valtakunnallisesti politiikan ja urheilun historiaan. Näyttely on nähtävillä tammikuuhun saakka.

Vaihtuvista näyttelyistä mielenkiintoa on herättänyt myös synkempi Rikoksetta rangaistut, joka kertoo 1900-luvun työlaitoksista. Näyttely perustuu historiantutkija Katariina Parhin ja valokuvaaja Vesa Rannan Rikoksetta rangaistut -tietokirjaan (Siltala 2026). Näyttely on nähtävillä 20. syyskuuta saakka.

Elokuussa museon saavutettavuuteen tuli muutoksia. Museo on jälleen suljettu maanantaisin. Siperian liikekeskuksen peruskorjauksen vuoksi Werstaalle kuljetaan jatkossa ainoastaan Vainö Linnan aukion pääovista. Työväenmuseo jatkaa toimintaansa remontin ajan normaalisti. Samaan aikaan liikekeskuksen kanssa avatun museon kattavan perusparannuksen odotetaan alkavan vasta vuonna 2029.

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