Tytti Tuppurainen: Tämä oli pääministerin pahin virhe

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antaa väärän kuvan poliittisten lakkojen tarkoituksesta, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lakkoja ei Tuppuraisen mukaan järjestetä pelkän näytön vuoksi, vaan niiden perimmäisenä tarkoituksena on estää hallituksen yksipuoliset työmarkkinaheikennykset.

Orpo syytti tänään Ylen Ykkösaamussa ammattiyhdistysliikettä painostamisesta. Samalla hän kritisoi lakkoja ylimitoitetuiksi ja sanoi ettei lakoilla tule olemaan vaikutuksia hallituksen päätöksiin.

– Pääministeri Petteri Orpo ei kyennyt antamaan selvää viestiä hallituksen vastuunkannosta. Sen sijaan hän päätyi syyttämään ammattiyhdistysliikettä työmarkkinoiden levottomuudesta. Suomessa on tänä keväänä poliittisia lakkoja, koska hallitus on asettunut työmarkkinoiden osapuoleksi, ammattiliittoja vastaan. Siksi juuri hallituksen pitäisi tulla vastaan ja aloittaa neuvottelut, joissa haetaan kompromisseja eikä selkävoittoa, Tuppurainen sanoo tiedotteesaan.

Tuppuraisen mukaan pääministeri tulkitsi sekä Suomen saavutuksia että naapurimaamme Ruotsin mallia virheellisesti. Suomen työmarkkinamalli on tarpeen vaatiessa joustanut ja palkankorotukset sovitettu talouden raameihin. Ruotsin mallissa valtiovalta on aina pysynyt puolueettomana hallituksen väristä riippumatta.

PÄÄMINISTERIN pahin virhe oli Tuppuraisen mukaan kuitenkin väite siitä, etteivät hallituksen esitykset heikennä työehtoja.

– Kyllä heikentävät: työehdot määräytyvät työehtosopimuksilla ja esitykset heikentävät palkansaajapuolen neuvotteluasemaa. Kun tulevissa tes-neuvotteluissa sairausajan palkka pannaan neuvottelupöytään ilman lain suomaa perusturvaa, ei sitä saada aina kaikille taattua. Jos paikalliseen sopimiseen lähdetään ilman varmuutta työntekijöiden edustuksesta, ei tilanne oli tasapuolinen. Lisää aiheesta Li Anderssonilta raju syytös – “Miksi pääministeri valehtelee?”

Naisvaltaiset alat tuomitaan Tuppuraisen mukaan hallituksen uudistuksissa palkkakuoppaan ja irtisanominen käy entistä keveämmin perustein. Heikennykset palkansaajan asemaan ovat kohtuuttomia.

Orpo sanoi haastattelussa, että ammattiyhdistysliikkeellä ei ole veto-oikeutta. Pääministerin mielestä nyt ollaan demokratian ytimessä, koska päätökset työmarkkina-asioista tekee kansan enemmistöllä valittu eduskunta.

– Keskustelu demokratiasta on erikoista, sillä eduskuntavaalien alla hallituspuolueet eivät kertoneet aikeistaan työmarkkinoiden suhteen. Se on onttoa myös siksi, että Orpon hallitus rajoittaa lakko-oikeutta. Sen seurauksena heikennetään mahdollisuuksia vaikuttaa parempien työolojen puolesta. Jos kansalaiset puoltaisivat näitä heikennyksiä, he tuskin turvautuisivat lakkoiluun, Tuppurainen muistuttaa tiedotteessaan.