Ukraina ja Unkari ilmiriidassa ilmatilaloukkauksista: ”Zelenskyi näkee olemattomia” – ”Unkari on Kremlin lakeija”

Ukrainan ja Unkarin välille on syttynyt kiivas sanasota Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin syytettyä viestipalvelu X:ssä Unkaria Ukrainan ilmatilan loukkaamisesta. Zelenskyin mukaan Ukrainan asevoimat on viime aikoina todennut maan Unkarin-vastaisella rajalla useita ilmatilaloukkauksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Ukrainan asevoimat havaitsi useita ilmatilamme loukkauksia, joita tekivät todennäköisesti unkarilaiset tiedusteludroonit. Alustavat arviot viittaavat siihen, että lennokit suorittivat tiedustelua Ukrainan rajaseudun teollisesta potentiaalista, Zelenskyi kirjoitti perjantaina iltapäivällä julkaistussa viestissään.

Zelenskyi kertoo ohjeistaneensa asevoimiaan varmentamaan kaikki tapauksiin liittyvät tiedot ja tekemään niistä raportit. Hänen viestissään ei kerrottu tarkempia tietoja siitä, kuinka monta epäiltyä ilmatilaloukkausta havaittiin tai mihin aikaan ne tapahtuivat.

ZELENSKYI ilmoituksesta puhkesi diplomaattisesti poikkeuksellisen kiivassävyinen ja julkinen sanasota. Samana iltana Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto vastasi Zelenskyin näkevän olemattomia.

- (Presidentti Zelenskyi) on menettämässä järkensä unkarilaisvastaisessa pakkomielteessään. Hän näkee olemattomia, Szijjarto kirjoitti.

Szijjarton sävyltään ärhäkkään viestiin vastasi Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha, joka sivalsi takaisin samalla mitalla ja syytti Unkaria Ukrainan vastaisesta juonittelusta ja Kremlin lakeijana työskentelystä.

- Alamme nähdä paljon asioita, Peter, mukaan lukien hallituksesi tekopyhyyden ja moraalisen rappion, sen avoimesti ja salatusti tehdyn työn Ukrainaa ja muuta Eurooppaa vastaan sekä Kremlin lakeijana toimimisen. Hyökkäyksesi presidenttiämme vastaan ei muuta sitä, minkä me ja kaikki muut näemme, Sybiha sanoi.

MYÖHÄÄN eilen puhjennut julkinen sanasota on jatkunut tämän päivän puolelle. Szijjarto vastasi tänään Ukrainan ulkoministerin puheisiin sanomalla, että Ukraina haluaa vetää Unkarin mukaan sotaan.

- Unkari on suvereeni maa, ja sen hallituksella on suvereeni politiikka. Teemme sen, mikä palvelee kansakuntamme etuja: suojelemme unkarilaisten turvallisuutta ja pysyttelemme ulkona naapurissa käydystä sodasta. Ymmärrän siis Ukrainan ulkoministerin pettymyksen: he ovat epäonnistuneet yrityksissään raahata meidät mukaan sotaansa, Szijjarto kirjoitti.