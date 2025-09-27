Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

27.9.2025 08:03 ・ Päivitetty: 27.9.2025 08:03

Ukraina ja Unkari ilmiriidassa ilmatilaloukkauksista: ”Zelenskyi näkee olemattomia” – ”Unkari on Kremlin lakeija”

LEHTIKUVA / AFP / ROMAN PILIPEY
Ukrainan 59. prikaatin asevoimat ampuivat kohti venäläisdrooneja Pavlogradissa 19. heinäkuuta.

Ukrainan ja Unkarin välille on syttynyt kiivas sanasota Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin syytettyä viestipalvelu X:ssä Unkaria Ukrainan ilmatilan loukkaamisesta. Zelenskyin mukaan Ukrainan asevoimat on viime aikoina todennut maan Unkarin-vastaisella rajalla useita ilmatilaloukkauksia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Ukrainan asevoimat havaitsi useita ilmatilamme loukkauksia, joita tekivät todennäköisesti unkarilaiset tiedusteludroonit. Alustavat arviot viittaavat siihen, että lennokit suorittivat tiedustelua Ukrainan rajaseudun teollisesta potentiaalista, Zelenskyi kirjoitti perjantaina iltapäivällä julkaistussa viestissään.

Zelenskyi kertoo ohjeistaneensa asevoimiaan varmentamaan kaikki tapauksiin liittyvät tiedot ja tekemään niistä raportit. Hänen viestissään ei kerrottu tarkempia tietoja siitä, kuinka monta epäiltyä ilmatilaloukkausta havaittiin tai mihin aikaan ne tapahtuivat.

ZELENSKYI ilmoituksesta puhkesi diplomaattisesti poikkeuksellisen kiivassävyinen ja julkinen sanasota. Samana iltana Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto vastasi Zelenskyin näkevän olemattomia.

-  (Presidentti Zelenskyi) on menettämässä järkensä unkarilaisvastaisessa pakkomielteessään. Hän näkee olemattomia, Szijjarto kirjoitti.

Szijjarton sävyltään ärhäkkään viestiin vastasi Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha, joka sivalsi takaisin samalla mitalla ja syytti Unkaria Ukrainan vastaisesta juonittelusta ja Kremlin lakeijana työskentelystä.

-  Alamme nähdä paljon asioita, Peter, mukaan lukien hallituksesi tekopyhyyden ja moraalisen rappion, sen avoimesti ja salatusti tehdyn työn Ukrainaa ja muuta Eurooppaa vastaan sekä Kremlin lakeijana toimimisen. Hyökkäyksesi presidenttiämme vastaan ei muuta sitä, minkä me ja kaikki muut näemme, Sybiha sanoi.

Lisää aiheesta

Evp-upseeri: Näin kävisi, jos ampuisimme ilmatilaloukkaajia alas

MYÖHÄÄN eilen puhjennut julkinen sanasota on jatkunut tämän päivän puolelle. Szijjarto vastasi tänään Ukrainan ulkoministerin puheisiin sanomalla, että Ukraina haluaa vetää Unkarin mukaan sotaan.

-  Unkari on suvereeni maa, ja sen hallituksella on suvereeni politiikka. Teemme sen, mikä palvelee kansakuntamme etuja: suojelemme unkarilaisten turvallisuutta ja pysyttelemme ulkona naapurissa käydystä sodasta. Ymmärrän siis Ukrainan ulkoministerin pettymyksen: he ovat epäonnistuneet yrityksissään raahata meidät mukaan sotaansa, Szijjarto kirjoitti.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kolumnit

26.9.2025 16:15

Evp-upseeri: Näin kävisi, jos ampuisimme ilmatilaloukkaajia alas

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
27.9.2025
Politiikan Uuno Turhapuro? Teemu Keskisarjan roolihahmo menee kokoomuksen ihon alle
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
26.9.2025
Evp-upseeri: Näin kävisi, jos ampuisimme ilmatilaloukkaajia alas
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
26.9.2025
Arvio: Autiomaa täynnä eurooppalaista ahdistusta – Anna Eriksson laittaa itsensä täysillä likoon kirjaintrilogian päätöksessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU