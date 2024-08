Ukraina sai itsenäisyyspäivälahjan: lisää amerikkalaisaseita ja Venäjä-pakotteita

Itsenäisyyspäiväänsä lauantaina viettävä Ukraina sai Yhdysvalloilta 125 miljoonan dollarin aseapupaketin ja uusia Venäjä-pakotteita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskusteli perjantaina puhelimitse Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Ukrainan itsenäisyyspäivän aattona.

- Olen ylpeä, että julkistamme uuden aseapupaketin Ukrainalle tänään, Biden sanoi puhelun jälkeen tiedotteessa.

Paketti sisältää ilmatorjuntaohjuksia, lennokkien torjuntaan tarkoitettua kalustoa, panssarintorjuntaohjuksia sekä ammuksia liikuteltaviin raketinheitinjärjestelmiin, Biden kertoi.

- Venäjä ei tule voittamaan tässä konfliktissa. Ukrainan itsenäinen kansa voittaa — ja Yhdysvallat, liittolaisemme ja kumppanimme pysyvät heidän rinnallaan joka askeleella, Biden jatkoi.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan paketti on 125 miljoonan dollarin arvoinen ja se on koottu Yhdysvaltain varastoista. Paketilla on tarkoitus tukea Ukrainaa sen akuuteimmissa tarpeissa.

PRESIDENTTI Zelenskyi sanoi kiittäneensä Bidenia lämpimistä itsenäisyyspäivän toivotuksista sekä kertoneensa Ukrainan olevan kiitollinen Yhdysvalloille. Presidentin mukaan erityisesti ilmatorjuntajärjestelmille on suurta tarvetta.

- Toivotin tervetulleeksi uuden Yhdysvaltain aseapupaketin ja painotin, että Ukraina tarvitsee kiireellisesti aseiden toimittamista ilmoitetuista paketeista, erityisesti lisää ilmatorjuntajärjestelmiä, jotta voimme luotettavasti puolustaa kaupunkejamme, yhteisöjämme ja kriittistä infrastruktuuria, Ukrainan presidentti sanoi viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvallat julkisti aiemmin perjantaina uusia Venäjän-vastaisia pakotteita. Pakotteet kohdistuvat yhteensä lähes 400 yksilöön ja yhteisöön Venäjällä ja sen ulkopuolella. Kyseiset yksilöt ja yhteisöt mahdollistavat tuotteillaan ja palveluillaan Venäjän sotatoimien jatkumisen sekä pakotteiden välttelyn, Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kertoi tiedotteessaan.

- Kiitin Yhdysvaltoja myös uuden pakotekierroksen hyväksymisestä tänään, tällä kertaa kohdistettuna Venäjän polttoaine- ja energiasektoriin, metalliteollisuuteen, rahoitusalaan ja sotateollisuuteen, Zelenskyi sanoi.