Ukraina tänään: Severodonetskissa raskaita taisteluja, Venäjän iskussa sotilaskohteeseen ainakin 10 kuollutta

Raskaat taistelut ovat tuhonneet entistäkin pahemmin Ukrainan itäosan Severodonetskia, uutisoi BBC tänään.

Luhanskin alueella sijaitseva kaupunki lukeutuu Venäjän hyökkäyksen keskeisiin kohteisiin.

Yhteenotot ovat BBC:n mukaan jatkuneet Severodonetskin laitamilla, ja Venäjä moukaroi kaupungin keskusta tykkitulella. Torstaina kaupungissa kuoli neljä siviiliä, ja kolmen sotakuukauden kuolonuhrien yhteismäärä siellä on jo noin 1 500, sanoi Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai.

Severodonetskin asunnoista 60 prosenttia on tuhoutunut täysin. Kaupungin rakennuskannasta jopa 90 prosenttia on vaurioitunut ja tarvitsee suuria korjauksia, kaupungin pormestari Oleksandr Styuk kertoi. Pormestarin mukaan kaupungin rakennuskannasta jopa 90 prosenttia on vaurioitunut ja tarvitsee suuria korjauksia.

Venäjän joukot ovat tehneet satunnaisia ​​läpimurtoja Ukrainan asemiin ​​Donbassissa siitä lähtien kun Venäjä keskitti sotatoimensa maan itäosaan.

Britannian sotilastiedustelun tämänpäiväisen katsauksen mukaan Venäjän joukot jatkavat yritystään piirittää Sjevjerodonetskin ja Lysytshanskin kaupunkeja ja ovat saaneet haltuunsa useita kyliä Popasnan kaupungista luoteeseen.

Myöhäisillan puheessaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Venäjän pommittaneen torstaina jälleen Harkovaa. Tuoreissa pommituksissa on kuollut ainakin yhdeksän ihmistä ja haavoittunut 19. Kaikki venäläispommitusten uhreista ovat presidentin mukaan siviilejä.

Sumyn alueella on puolestaan ollut jälleen ohjusiskuja ja Zaporizhzhjaa Venäjä on höykyttänyt Zelenskyin mukaan tykistötulella.

Venäjä iski sotilaskohteeseen.

Dnipron kaupungissa Ukrainassa ainakin noin kymmenen ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa sotilaskohteeseen, Ukrainan kansalliskaartin paikallinen edustaja kertoo.

Lisäksi iskuissa haavoittui 30-35 ihmistä, aluepäällikkö Hennadi Korban sanoi ukrainalaismedialle.

Korbanin mukaan kansalliskaartin harjoituskeskukseen osui perjantaina aamulla Iskander-ohjuksia.

Dnipro sijaitsee itäpuolella Ukrainaa.