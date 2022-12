Ukraina vaatii Venäjän pysyvän jäsenyyden lakkauttamista turvallisuusneuvostossa

Ukraina on virallisesti esittänyt vaatimuksen, että Venäjä suljetaan pois YK:sta ja maan pysyvä jäsenyys YK:n turvallisuusneuvostossa lakkautetaan. Ukrainan ulkoministeriö kertoi vaatimuksesta lausunnossaan eilen.

Lausunnon mukaan on vain ajan kysymys, milloin Venäjän toimet tuhoavat koko YK:n järjestelmän.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoi paikallisessa televisio-ohjelmassa jo eilisiltana, että Ukraina tulee vaatimaan Venäjän YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenyyden poistamista. Kuleba kertoi Ukrainan ilmaisevan virallisen vaatimuksen asiasta tänään.

Kuleban mukaan kysymys on siitä, onko Venäjällä oikeus toimia turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ja ylipäänsä Yhdistyneissä kansakunnissa. Ukrainan vastaus kysymykseen on, että ei ole.

YK:n turvallisuusneuvostossa on 15 jäsenvaltiota, joista viidellä on neuvostossa pysyvä paikka. Pysyvillä jäsenvaltioilla on veto-oikeus turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin.