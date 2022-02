Ukraina: Venäjä on ampunut tykistötulella asuinalueita – ainakin 11 kuollut Harkovassa

Ainakin 11 ihmistä on kuollut Venäjän tykistötulessa Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa, kertovat viranomaiset. Kaikki kuolleet olivat siviilejä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi kymmeniä ihmisiä on haavoittunut. Paikallisen kuvernöörin mukaan Venäjä on ampunut tykistötulella asuinalueita. Koska tulitus on vielä käynnissä, viranomaiset eivät ole voineet toimittaa apua haavoittuneille.

Ukrainan sisäministeri kertoi brittilehti Guardianin mukaan aiemmin päivällä, että ainakin kymmeniä ihmisiä olisi kuollut tänään aamulla Harkovassa tapahtuneissa raketti-iskuissa. Sisäministerin mukaan myös satoja ihmisiä olisi haavoittunut.

Venäjä ja Ukraina käyvät parhaillaan neuvotteluita. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viisi päivää sitten.