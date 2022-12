Ukrainan kansalle EU-parlamentin Saharov-palkinto – ”Olemme Ukrainan puolella, emme katso poispäin”

Euroopan parlamentin vuoden 2022 mielipiteenvapauden Saharov-palkinto on myönnetty Ukrainan kansalle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut valtavaa kärsimystä Ukrainan kansalle, perusteluissa todetaan.

– Ukrainalaiset taistelevat suojellakseen kotejaan, itsenäisyyttään ja alueellista koskemattomuuttaan, ja puolustavat samalla taistelukentillä vapautta, demokratiaa, oikeusvaltiota ja eurooppalaisia arvoja, EU-parlamentin Suomen-toimiston tiedotteessa sanotaan.

Parlamentin puhemies Roberta Metsola korosti palkintoa jakaessaan, että Euroopan viesti on selvä.

– Olemme Ukrainan puolella. Emme katso poispäin. Ukrainan kansa taistelee itsenäisyytensä ja myös arvojensa puolesta. Nämä arvot ovat myös Euroopan unionin perusta, ja liian pitkään olemme pitäneet niitä itsestäänselvyyksinä.

UKRAINAN kansaa edustivat Strasbourgissa tänään pidetyssä tilaisuudessa maan presidentti, hallinto ja kansalaisyhteiskunnan edustajat.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi pyysi minuutin hiljaista hetkeä kaikkien sodassa kuolleiden ukrainalaisten muistoksi.

– Meidän on toimittava jo nyt, eikä odotettava sodan loppua. Meidän on tuotava tekijät vastuuseen ja estettävä uudet hyökkäykset tulevaisuudessa. Tämä on paras tapa suojella vapautta, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja muita yhteisiä arvoja, joita tämä Euroopan parlamentin palkinto erityisesti symboloi.

Videoyhteydellä puhunut Zelenskyi myös toivoi tukea kansainväliselle erityistuomioistuimelle, joka voisi nostaa syytteitä Venäjän rikoksista.