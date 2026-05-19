Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

19.5.2026 14:07 ・ Päivitetty: 19.5.2026 14:07

Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja pyytää anteeksi Virolta – syyttää droonien harhautumisesta Venäjää

iStock
Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja pyytää anteeksi Virolta. Kuvituskuvassa Viron ja Ukrainan liput.

Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Heorhi Tyhyi on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tyhyi esitti anteeksipyynnön X-tilillään.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tyhyi syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tyhyin mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan.

Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian-ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
19.5.2026
Häkkänen: Puolustusvoimat oli valmiina ampumaan viime perjantain droonin alas – ”Tyhjennettiin maa-, meri- ja ilma-alueet”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.5.2026
Arvio: Romaanihenkilön elämä avaa silmät proosataiteen mahdollisuuksille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU