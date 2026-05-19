Ulkomaat
19.5.2026 14:07 ・ Päivitetty: 19.5.2026 14:07
Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja pyytää anteeksi Virolta – syyttää droonien harhautumisesta Venäjää
Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Heorhi Tyhyi on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tyhyi esitti anteeksipyynnön X-tilillään.
Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tyhyi syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tyhyin mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan.
Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian-ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin.
