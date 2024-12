Ulf Kristersson: ”Ruotsi on valmis auttamaan”

Ruotsin rannikkovartiosto kertoo tehostaneensa laivaliikenteen valvontaa sen jälkeen, kun Estlink 2 -sähkönsiirtoyhteys katkesi Suomenlahdella joulupäivänä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rannikkovartioston tiedotteen mukaan tehostettua valvontaa tehdään muun muassa laivoilla ja lentokoneilla. Tavoitteena on suojella Ruotsin kriittistä vedenalaista infrastruktuuria.

Rannikkovartiosto kertoo suhtautuvansa vakavasti viimeaikaisiin vedenalaisiin infrastruktuurivaurioihin.

RUOTSIN pääministeri Ulf Kristersson kertoo olleensa asian tiimoilta yhteydessä Suomen presidenttiin Alexander Stubbiin ja Naton pääsihteeriin Mark Rutteen.

- Ruotsi on valmis auttamaan, Kristersson kertoo viestipalvelu X:ssä.

- On hyvä, että Nato vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Itämerellä. Ottaen huomioon viimeaikaiset tapaukset, joissa aluksia on epäilty merikaapeleiden vahingoittamisesta ja katkaisemisesta, meidän on ehdottomasti tehostettava Pohjoismaiden ja Baltian maiden turvallisuutta, hän jatkaa.

Viron merivoimat alkoi perjantaiaamuna suojelemaan Estlink 1 -sähkönsiirtoyhteyttä partioaluksilla Viron ja Suomen välisten energiayhteyksien turvaamiseksi, kertovat virolaismediat.

Postimees-lehden mukaan asiasta sopivat Viron puolustusministeri Hanno Pevkur ja maan puolustusvoimien komentaja Andrus Merilo.

Estlink 1 toimii tällä hetkellä normaalisti. Toinen Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteys Estlink 2 katkesi joulupäivänä puolenpäivän jälkeen.

PUOLUSTUSMINISTERI Pevkurin mukaan Viron on lähetettävä selkeä viesti siitä, miten maa reagoi kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin hyökkäyksiin.

- Tutkinnan on tietenkin selvitettävä kaikki Estlink 2 -kaapelin ja tietoliikennekaapeleiden rikkoutumisen yksityiskohdat, mutta meidän tehtävämme on lähettää välittömästi selkeä viesti siitä, että olemme valmiita suojelemaan Viron ja Suomen välisiä yhteyksiä myös sotilaallisin keinoin, Pevkur kertoo lehdistötiedotteessa.

Ministerin mukaan Viron ja Suomen välisen sähkönsiirtoyhteyden säilyminen ja kriittisen infrastruktuurin suojaaminen tulee varmistaa Estlink 2 -kaapelin rikkouduttua.

- Siksi kiitän sekä puolustusvoimien komentajaa että merivoimia siitä, että he ymmärsivät merikaapelin suojaamisen tarpeen ja olivat valmiita aloittamaan nopeasti asiaa koskevan operaation Suomenlahdella, ministeri kertoo.

VIRANOMAISET epäilevät Estlink 2 -kaapelin vaurioittamisesta Cookinsaarten lipun alla seilaavaa Eagle S -öljytankkeria. Tullin mukaan alus kuuluu Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon.

Suomalaisviranomaiset nousivat laivalle joulupäivän ja tapaninpäivän välisenä yönä. Viranomaisten saavuttua laivalle sitä pyydettiin nostamaan ankkurit ylös. Tällöin huomattiin, että ankkuri ei enää ollut öljytankkerin ankkuriketjun varassa.

Esitutkintaa johtaa keskusrikospoliisi (KRP). Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä tuhotyönä.

Myös Tulli tekee esiselvitystä epäillystä törkeästä säännöstelyrikoksesta ja selvittää laivan lastiin liittyviä yksityiskohtia.

Sähkönsiirtokaapelin lisäksi vaurioita on neljässä Suomenlahdella kulkevassa telekaapelissa.

Itämeren pohjassa kulkevien kaapeli- ja kaasuputkien viimeaikaisiin vaurioihin on yhdistetty kiinalaisia tai kiinalaisomisteisia aluksia.

Anniina Korpela/STT