Ulkoministeri Blinken: Turkin ratifioinnin viivästys ei ole kahdenvälinen kysymys Yhdysvaltojen ja Turkin välillä

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken ei lupaa Washingtonilta voimallisempaa puuttumista sen puolesta, että Turkki kiirehtisi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Blinken keskusteli tilanteesta torstaina Washingtonissa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja Ruotsin ulkoministeri Tobias Billströmin kanssa.

Blinken toisti Suomen ja Ruotsin olevan valmiita Nato-jäsenyyteen ja uskovansa, että maiden jäsenyys myös toteutuu pian. Blinken huomautti, että Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessi on edennyt poikkeuksellisen nopeasti, vaikka Turkin ja Unkarin ratifioinnit vielä puuttuvat.

- Tämä ei ole kahdenvälinen kysymys Yhdysvaltojen ja Turkin välillä eikä se muutu sellaiseksi. Tässä on kyse prosessista, jossa uudet jäsenet tulevat mukaan. Osana tätä prosessia yksi jäsenistä on nostanut esille huolenaiheita, joihin kyseinen maa ja jäseniksi aikovat vastaavat yhdessä, Blinken sanoi.

Yhdysvallat on viestinyt Turkille tukevansa voimakkaasti Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä ja todennut, että maat ovat valmiita jäseniksi välittömästi, Blinken lisäsi.

- Olemme myös tunnustaneet, että Turkilla on oikeutettuja turvallisuushuolia. Turkissa tapahtuu enemmän terroristihyökkäyksiä kuin missään muussa Nato-maassa. Samalla me arvostamme ja tunnustamme ne käytännön toimet, joita sekä Suomi että Ruotsi ovat tehneet. Ne ovat merkittävästi vahvistaneet kahdenvälistä yhteistyötään Turkin kanssa vastatakseen Turkin keskeisiin turvallisuushuoliin, Blinken sanoi.

Blinken ei ottanut kantaa Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin arvioon, jonka mukaan Ruotsi on toteuttanut sitoumukset jotka kirjattiin Suomen, Ruotsin ja Turkin väliseen yhteisymmärrysasiakirjaan.

- Heillä on yhteisymmärrysasiakirja, jota on pantu toimeen konkreettisesti. Me annamme heidän jatkaa tätä työtä Turkin kanssa.

Tiedotustilaisuudessa käsiteltiin myös Venäjällä vankeudessa olleen koripallotähti Brittney Grinerin pääsyä pois rangaistussiirtolasta. Haavisto ja Billström onnittelivat Blinkeniä Grinerin vapauttamisesta.