Ulkoministeri Haavisto: Suomea kuunnellaan Natossa tarkasti Venäjä-kysymyksissä

Sotilasliitto Natossa Suomea kuunnellaan Venäjä-kysymyksissä tarkasti, arvioi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), joka osallistui keskiviikkona Naton ulkoministerikokoukseen. Yhtenä syynä kiinnostukselle Suomen kantoja kohtaan on se, että Suomella on pitkä raja Venäjän kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomi ja Ruotsi oli kutsuttu mukaan ulkoministerikokouksen Venäjä-keskusteluun Naton kumppanimaina. Mukana oli myös EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell.

Haavisto kuvailee puheenvuorojärjestystä mieleenpainuvaksi: hän pääsi esittelemään Suomen kannat heti kokouksen kärkeen, kolmantena puhujana Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin ja Yhdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin jälkeen.

– Olimme aika lailla alkupäässä määrittelemässä ehkä sitten vähän keskustelun teemoja ja rytmiä, Haavisto sanoo.

EU:n ja Venäjän suhteet ovat olleet viime aikoina aallonpohjassa, mutta myös Naton ja Venäjän välinen yhteydenpito on ollut jäistä.

Haavisto summaa, että ulkoministerien keskustelussa esiin nousseet huolet liittyivät perinteiseen turvallisuuteen, kuten aseistukseen ja aserajoitusneuvotteluihin. Esille nousivat myös esimerkiksi oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tapaus, ihmisoikeushuolet sekä rajaloukkaukset.

– Ehkä koko keskustelun johtopäätös selvästi oli, että perinteisen puolustusyhteistyön osalta – jota Nato tietysti itse suunnittelee – dialogin tarpeellisuus vaikeissakin olosuhteissa nousi keskeisesti puheenvuoroissa esiin. Sitä Suomikin on painottanut, että vaikka näkemykset ovat erilaisia, niin yhteyttä on hyvä ylläpitää.

Open Skiesin tulevaisuus riippuu Yhdysvalloista

Ministerikokouksen keskustelua käytiin yleisellä poliittisella tasolla. Haaviston mukaan monet puhujat kiittivät sopua Start-sopimuksen jatkosta. Yhdysvallat ja Venäjä pääsivät helmikuussa sopuun ydinaseita rajoittavan uuden Start-sopimuksen jatkamisesta viidellä vuodella.

Myös ulkomaiset tarkkailulennot mahdollistava Open Skies -sopimus mainittiin. Haaviston mukaan Open Skies -sopimus on puutteistaan huolimatta parantanut turvallisuutta.

– Siinähän on tilanne, jossa jatko vähän riippuu Yhdysvalloista. Venäjähän on ilmoittanut, että jatkaa omalta osaltaan sitä vain, jos Yhdysvallat on mukana, Haavisto sanoi.

Käytävädiplomatiaa Blinkenin kanssa

Ulkoministerikokouksen yhteydessä Haavisto pääsi tekemään niin sanottua käytävädiplomatiaa ja puhumaan Blinkenin kanssa kahden kesken. Haavisto kertoo nostaneensa esiin Tigrayn konfliktin Etiopiassa. Haavisto sai tällä viikolla EU:n ulkosuhteita johtavalta Borrellilta jatkon mandaatilleen, jonka myötä Haavisto on vieraillut alueella EU:n edustajana.

Haaviston mukaan suunnitteilla on uusi matka Afrikan sarveen lähiviikkoina.