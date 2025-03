Ulkoministeri Valtonen: Ukraina-paketti voi kasvaa jopa 40 miljardiin

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo Brysselissä, että Ukrainalle suunnitellusta tukipaketista käytiin hyvää keskustelua tämän päivän EU:n ulkoministerikokouksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseinen tukipaketti on ollut EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen suunnittelema. Valtosen mukaan Suomi suhtautuu positiivisesti pakettiin.

Lähtökohtana on se, että paketin rahoitus kulkisi jäsenmaiden kautta, mahdollisesti suhteessa maiden bruttokansantuotteeseen.

- Korkean edustajan Kallaksen ehdotus on 20 miljardia, joka voi nousta jopa 40 miljardiin, Valtonen sanoi.

TUKI voisi olla esimerkiksi suoraa tukea Ukrainalle tai rahoitusta maan puolustusteollisuudelle. Tukipaketin rahoittaisi niin sanottu halukkaiden maiden ryhmä eli eivät välttämättä kaikki EU-maat.

- Tämä on tämän päivän ratkaisu sille, miten päästään nopeammin eteenpäin samanmielisten maiden kanssa, Valtonen sanoi.

Valtosen mukaan muutama EU-maa jätti vielä kantansa auki asiassa. Ministeri ei halunnut kommentoida, mitkä maat näin tekivät. Hän sanoi kuitenkin, että paketin osalta voidaan edetä ilman kaikkia jäsenmaita.

- Jonkinlainen paketti saadaan joka tapauksessa kasaan.

KESKUSTELU Ukrainan tuesta ja Euroopan puolustuksesta jatkuu EU:n pääministereiden kesken torstaina alkavassa huippukokouksessa. Paketista on keskusteltu jo aiemmin, mutta sen suuruudesta ei ole diplomaattilähteiden mukaan löydetty aiemmin yksimielisyyttä.

Esimerkiksi Unkari on vastustanut Ukrainalle annettavaa tukea, mutta STT:n tietojen mukaan myös esimerkiksi eteläisen Euroopan mailla on ollut ”avoimia kysymyksiä” pakettiin liittyen.

”Ei pitäisi olla vaikeaa”

VALTONEN kommentoi myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin huomiselle suunnittelua puhelinkeskustelua Ukrainasta.

- EU:n viesti on se, että ei pitäisi olla kovin vaikea suostua 30 päivän tulitaukoon — Venäjä on jättänyt jo viikon verran ehdotuksen pöydälle, mikä kertoo mielestäni selkeää kieltä, kuka on sitoutunut rauhaan, Valtonen totesi.