Ulkoministeriö: nyt kannattaa välttää matkustelua Israeliin ja Iraniin

Ulkoministeriö neuvoo suomalaisia välttämään kaikkea matkustamista Iraniin sekä tarpeetonta matkustamista Israeliin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeriön ylläpitämää Iranin matkustustiedotetta päivitettiin perjantaina Israelin iskujen seurauksena. Päivitetyn tiedotteen mukaan ”iskujen myötä turvallisuuspoliittinen tilanne voi muuttua edelleen nopeasti ja ennakoimattomasti huonommaksi”.

Israelinkin matkustustiedotteeseen lisättiin perjantaiaamuna uusia tietoja ja toimintaohjeita. Maahan on julistettu hätätila, ja odotettavissa on, että Iran liittolaisineen kostaa perjantaisia iskuja joillain omilla vastatoimillaan. Israelin kimppuun on lähetetty Iranista jo räjähdelennokkeja.

Lisättyjen tietojen mukaan Suomen suurlähetystö seuraa Israelin tilannetta ja turvallisuustilanteen muutokset ovat todennäköisiä. Lentoliikenteessäkin on häiriöitä, koska Tel Avivin lentokenttä on ollut perjantaina osittain suljettuna.

Israelissa oleskelevia suomalaisia kehotetaan seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita, tarkistamaan lähimmän pommisuojan sijainti ja ilmoittamaan tilanteestaan läheisilleen.

SUOMALAISET ovat ministeriön mukaan tehneet Iran-matkoistaan noin 50 matkustusilmoitusta. Israelista on ilmoittautunut parisensataa suomalaista.

Matkustusilmoitusten teko on vapaaehtoista, eivätkä läheskään kaikki turistit tai liikematkailijat kerro reissuistaan ulkoministeriölle.

Suomen Iranin-suurlähetystön henkilökunta Teheranissa on ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan kunnossa ja on pystynyt jatkamaan toimintaansa normaalisti.

Iran, Irak ja Jordania sulkivat jo aamuyöllä ilmatilansa, mikä on johtanut satojen lentojen uudelleenreititykseen. Lähi-idän yli menevä lentoliikenne on ollut lentoyhtiöille hyvin tärkeää, koska Ukrainan sodan takia Venäjän ylilentoalueita ei ole voinut käyttää.

Lentoyhtiöistä Finnair alkoi välttää Iranin ilmatilan käyttämistä jo viime syksynä.