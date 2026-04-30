UM: Gazaan pyrkineessä avustuslaivueessa oletettavasti myös yksi kiinniotettu suomalainen

Suomalainen Gazaan pyrkivän avustuslaivueen jäsen on otettu kiinni Välimerellä, kertoo Global Sumud Flotillan suomalaisdelegaatio kuvapalvelu Instagramissa. Delegaation mukaan suomalainen on viety vasten tahtoaan pois kansainvälisiltä vesiltä.

Suomen ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner sanoo STT:lle, että ministeriön tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että yksi suomalainen on otettu kiinni. Tannerin mukaan ulkoministeriö toimii tämän oletuksen mukaan.

Avustuslaivueessa on tiettävästi myös toinen suomalainen. Ulkoministeriön aamupäiväisten tietojen mukaan häntä ei ole otettu kiinni. Instagramissa tämä suomalainen kertoi avustuslaivaston piirityksestä.

GLOBAL Sumud Flotilla kertoi puoliltaöin, että Israelin asevoimien alukset piirittivät laivuetta kansainvälisillä vesillä.

Laivueen seurantakartasta näkyy, että kymmeniä laivoja on yhä matkalla kohti Gazaa. Kartan mukaan useita laivoja on pysäytetty Kreikalle kuuluvan Kreetan saaren läheisyydessä.

Laivueen aiemman tiedotteen mukaan Israel uhkasi laivuetta sieppauksella ja väkivallalla. Yhteys useisiin aluksiin oli tiedotteen mukaan menetetty.

Israelin ulkoministeriö on kertonut ottaneensa kiinni noin 175 aktivistia. Sen mukaan aktivistit ovat matkalla Israeliin. Aktivisteja otettiin Israelin mukaan kiinni yli 20 alukselta.

AVUSTUSLAIVUE lähti matkaan pari viikkoa sitten Espanjan Barcelonasta. Siihen on ilmeisesti liittynyt mukaan laivoja myös ainakin Italiassa. Laivueessa on järjestäjien mukaan kymmeniä aluksia ja yli 1 000 osallistujaa eri puolilta maailmaa.

Global Sumud -laivue pyrki myös viime syksynä rikkomaan Gazan saarron. Tuolloin mukana oli nelisenkymmentä alusta ja useita suomalaisia aktivisteja. Laivue ei koskaan päässyt perille, sillä Israel pysäytti sen Gazan kaistan edustalla ja otti kiinni yli 400 laivoissa ollutta aktivistia.

Gazan kaista on ollut Israelin saarrossa jo noin kaksikymmentä vuotta. Saarto on voimassa maalla, merellä ja ilmassa. Saarrolla Israel rajoittaa muun muassa ihmisten liikkumista sekä sitä, miten paljon humanitaarista apua Gazaan pääsee.

STT/Minja Viitanen, Milja Rämö