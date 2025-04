UM: Miinaesitys etenee lausuntokierrokselle

Jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen irtisanomista koskeva hallituksen esitys etenee lausuntokierrokselle, kertoo ulkoministeriö. Lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta on annettava 16. toukokuuta mennessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallitus ilmoitti kuun alussa, että Suomi alkaa valmistella vetäytymistä Ottawan sopimuksesta. Sopimuksen irtisanominen edellyttää hallituksen esitystä.

Esitysluonnoksessa todetaan, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpänä päämääränä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Näiden päämäärien turvaamiseksi ja voidakseen tarvittaessa vastata pitkäkestoiseen ja laajamittaiseen sodankäyntiin Suomen on kyettävä kehittämään puolustuksensa suorituskykyjä. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista irtisanoa Ottawan sopimus, esitysluonnoksessa sanotaan.

Ulkoministeriön johtamassa työryhmässä valmistellussa esitysluonnoksessa arvioidaan myös muun muassa sopimuksen irtisanomisen vaikutuksia kansalliseen puolustukseen ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Irtisanomisesta päättää presidentti sen jälkeen, kun eduskunta on antanut suostumuksensa sopimuksen irtisanomiseen. Irtisanominen tulee voimaan puolen vuoden kuluttua siitä, kun sopimuksen tallettajana toimiva YK:n pääsihteeri on vastaanottanut irtisanomiskirjan.

Eduskunta hyväksyi liittymisen Ottawan sopimukseen loppuvuonna 2011, ja liittyminen tuli voimaan vuonna 2012. Sopimukseen liittymistä edelsi Suomessa pitkä prosessi, sillä Ottawan sopimus solmittiin vuonna 1997, ja valtaosa muista EU-maista oli liittynyt sopimukseen jo tuolloin.

Suomen liityttyä sopimukseen Puolustusvoimat tuhosi noin miljoona miinaa. Sopimuksen mahdollista irtisanomista on kuitenkin pidetty esillä julkisuudessa, ja keskustelu asiasta on kiihtynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022.