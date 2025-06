Unkari jarruttaa EU:ssa sekä Venäjä-pakotteita että Ukrainan jäsenyysneuvotteluja – Orpo: ”Uusi pakotepaketti on välttämätön”

Vaikka EU-maiden johtajat puivat huippukokouksessaan puolustusta, huomiota vei taas Unkari. Maan pääministeri Viktor Orban asettui vastustamaan niin uutta Venäjä-pakotepakettia kuin Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluiden edistämistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Erään korkean EU-lähteen mukaan Ukraina on edistynyt nopeasti vaadituissa uudistuksissa, joten neuvotteluissa voitaisiin edetä ensimmäisen neuvotteluklusterin avaamiseen.

Unkari kuitenkin vastustaa asiaa, minkä Orban toisti kokoukseen saapuessaan.

- Ongelma on sota. Jos EU:n jäsenmaa on sodassa, se tarkoittaa että EU on sodassa ja emme pidä siitä, Orban sanoi.

Kokouksen lopputulema voikin olla, että 26 jäsenmaata antaa poliittisen tukensa jäsenyysneuvotteluiden etenemiselle, mikä mahdollistaa Ukrainan jäsenyysneuvotteluiden etenemisen ainakin epävirallisesti.

LISÄKSI Unkari jarrutti yhdessä Slovakian kanssa seuraavan Venäjä-pakotepaketin hyväksyntää.

Syynä blokkaukseen on Unkarin ja Slovakian vastustus EU-komission uutta ehdotusta kohtaan. Komissio esitti viime viikolla, että EU kieltäisi venäläisen maakaasun ja öljyn tuonnin kokonaan vuoteen 2027 mennessä.

Unkari ja Slovakia ovat nojanneet vahvasti venäläiseen energiaan, ja ne ovat saaneet tähän mennessä myös tuoda poikkeusluvalla venäläistä öljyä. Komissio haluaa kuitenkin tällekin lopun.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi kokoukseen saapuessaan, että Unkari ja Slovakia on saatava mukaan pakoterintamaan.

- Se on aivan välttämätöntä. Sekä umpeutumassa olevien pakotteiden että uuden pakotepaketin läpisaaminen on aivan välttämätöntä, ja pitää löytyä keinot näiden maiden mukaan saamiseksi, hän sanoi.

18. pakotepaketin lisäksi EU:n on uusittava nykyiset Venäjä-pakotteet puolen vuoden välein tai ne umpeutuvat.

JOHTAJAT antoivat kokouksessa myös poliittisen tukensa EU:n puolustuksen vahvistamiseksi jatkona Nato-huippukokouksen keskiviikkona sopimalle viiden prosentin puolustusmenotavoitteelle.

EU-johtajat pyysivät myös komissiota ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa Kaja Kallasta laatimaan tiekartan EU:n puolustussuunnitelmien toimeenpanemiseksi.

EU-komission kevään ehdotuksen mukaisesti EU:n puolustusta vahvistettaisiin noin 800 miljardilla eurolla lähivuosina. Komission keinovalikoimaan kuuluu muun muassa jäsenmaiden yhteisiin puolustushankintoihin tarkoitettu Safe-lainaväline ja puolustusmenoja koskeva poikkeuslauseke.

Kansallinen poikkeuslauseke mahdollistaa sen, ettei puolustusmenoja lasketa kokonaisuudessaan mukaan jäsenmaiden alijäämälaskelmiin.

Orpon mukaan EU tarvitsee paljon vahvempaa puolustusteollisuutta, jotta Naton sopimaan tavoitteeseen päästään.

- Meidän täytyy asettaa tavoitteet esimerkiksi puolustushankintojen yksinkertaistamisessa, yhteishankintojen mahdollistamisessa ja niin edelleen.