Unkari saamassa poikkeuksen Venäjän öljyn tuontikieltoon – pääministeri Marin: ”Itse pidän hyvin tärkeänä, että pakotepaketista saadaan sovittua”

Brysselissä EU-maiden johtajien ylimääräisen huippukokouksen kuumaksi kysymykseksi on noussut EU:n kuudes Venäjän-vastainen pakotepaketti, josta on yritetty saavuttaa sopua lähes koko toukokuun kestäneissä neuvotteluissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) piti kokoukseen saapuessaan sopua mahdollisena, koska edistystä kompromissin haussa on tapahtunut.

- Itse pidän hyvin tärkeänä, että pakotepaketista saadaan sovittua, öljy on siellä sisällä ja pakotekokonaisuus olisi mahdollisimman voimakas ja toimiva. Uskon kyllä, että sopu saadaan aikaiseksi, vaikka neuvotteluakin on totta kai käytävä, Marin sanoi kokoukseen saapuessaan.

Sopu ei kuitenkaan näyttänyt kokouksen alla täysin varmalta. Pakotepakettiin sisältyy venäläisen öljyn tuontikielto, jota erityisesti Unkari on vastustanut. Unkarin pääministeri Viktor Orban uhmasi kokoukseen saapuessaan, että sopu ei ole valmis.

Orban sanoi Unkarin olevan erittäin hankalassa asemassa ja sysäsi vastuuta sovun mahdollisesta karkaamisesta komission harteille.

Orbanin mukaan Unkarin energiaturvallisuutta koskeviin kysymyksiin ei ole riittävällä tavalla vastattu.

- Tarvitsemme ensin ratkaisuja, sitten pakotteita. Tähän mennessä emme ole saaneet ratkaisuja, Orban väitti saapuessaan kokoukseen.

Orban vaatii takuita toimitusten katkeamisen varalle

Viime viikkoina pakoteumpisolmua on pyritty aukaisemaan EU-maiden välisissä neuvotteluissa ja komissio on myös hakenut ratkaisua suoraan Unkarin kanssa.

Tänään huippukokouksen alla kompromissia haettiin EU-maiden suurlähettiläiden kokouksessa.

EU-maiden johtajien päätelmäluonnokseen hahmoteltiin sanamuotoja, joilla EU-maat hyväksyivät kuudennen pakotepaketin ja siihen sisältyvän venäläisöljyn tuontikiellon niin, että putkiöljylle sallittaisiin tilapäinen poikkeus.

Luonnoksen mukaan EU-maiden johtajat pyytäisivät neuvostoa jatkamaan viimeistelyä ja hyväksymään paketin viivytyksettä.

Unkarin pääministerin Orbanin mukaan teksti ei kuitenkaan täysin miellyttänyt, koska hänen mukaan Unkari tarvitsee takuita sellaisen tilanteen varalle, että öljytoimitukset putken kautta katkeaisivat syystä tai toisesta.

Unkarilla ei ole omaa rannikkoa, joten sille venäläisöljystä irtautuminen on hankalaa muun muassa infrastruktuurin vuoksi.

Marin katsoo kokonaisuutta avoimesti

Putkipoikkeuksen sisällyttäminen tuontikieltoon on tulkittu olevan selkeä myönnytys Unkarille. Poikkeus koskisi Druzhba-putkea, joka on Unkarille tärkein raakaöljyn lähde.

Komission piiristä kerrottiin sunnuntaina, että merikuljetuksilla tulevan venäläisöljyn tuonti olisi tarkoitus kieltää kokonaan vuoden loppuun mennessä.

Pääministeri Marinin mukaan pakotekokonaisuutta on katsottava avoimesti. Hän pitää tärkeänä, että löytyisi kokonaisuus, jolla säilytetään EU:n yhtenäisyys, mutta joka on riittävän vahva, jotta pakotteet todella purevat.

- Ymmärrämme toki sen, että eri jäsenmailla on erilaisia lähtökohtia energiasta irtautumiseen, tuontienergiasta irtautumiseen. Suomelle tämä tehtävä on helpompi, koska me olemme varautuneet jo aikaisemmin ja monipuolistaneet omaa energiapalettiamme ja muilla mailla tilanne ei valitettavasti ole yhtä helppo, Marin sanoi.

Uusi tuki Ukrainalle saamassa vihreää valoa

Huippukokouksessa EU-maiden johtajat saavat kuulla kuulumisia suoraan Ukrainasta, sillä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä puhua kokouksessa videoyhteyden välityksellä.

EU-maiden johtajien odotetaan myös antavan tukensa Ukrainan taloudellisen tuen jatkamiselle. Komissio on väläyttänyt enintään yhdeksän miljardin euron lisäapua Ukrainalle. Avusta on kaavailtu lainamuotoista.

Marin kuvailee, että lyhyen aikavälin tuella katetaan erityisesti Ukrainan julkisen sektorin työntekijöiden palkkoja ja autetaan Ukrainaa pysymään pystyssä. Keskustelua käydään myös pidemmän aikavälin tukitavoista.

- Me emme voi unohtaa, mikä tilanne Ukrainassa on. Maa tulee tarvitsemaan meidän apuamme, Marin sanoi.

Jo viime viikon valtiovarainministerien kokouksessa kävi ilmi, että jäsenmaat tukevat ajatusta vahvasti.

Huippukokouksessa noussee esiin myös komission viimeviikkoinen esitys siitä, että pakotteiden rikkominen lisättäisiin EU-rikoslistaan. Komissio esitti samalla päivitettyjä sääntöjä varojen jäädyttämiseen ja menettämisseuraamuksiin.

Osa EU-maista on halunnut käyttää pakotteilla jäädytettyä omaisuutta Ukrainan avustamiseen.

Marinin mukaan olisi moraalisesti täysin oikein, että pakotteilla jäädytettyjä venäläisvaroja käytettäisiin Ukrainan jälleenrakentamiseen, mutta asian käytännön toteuttaminen olisi monimutkaista.

Maataloustuotteiden vientiin etsitään ratkaisua

Huippukokouksessa keskustellaan myös kansainvälisestä ruokaturvasta, sillä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut merkittäviä häiriöitä maataloustuotteiden kuljetusketjuihin.

Häiriöt viennissä asettavat erityisesti monet afrikkalaiset maat haavoittuvaan asemaan.

EU-maiden johtajien odotetaan keskustelevan siitä, miten Ukrainan maataloustuotteiden vientiä voitaisiin kansainvälisesti tukea. Afrikan unionin puheenjohtaja Macky Sall osallistuu keskusteluun videoyhteyden välityksellä.

Kaksipäiväinen huippukokous kestää huomiseen.

Heta Hassinen/STT