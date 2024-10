Unkarin ulkoministeri kävi Valko-Venäjällä haukkumassa EU:ta: “Emme pidä pakotepolitiikasta”

Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto (kuvassa) on tänään vierailulla autoritaarisesti johdetulla Valko-Venäjällä, joka on Venäjän läheinen liittolainen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU:n puheenjohtajamaan ministeri sivalsi Minskissä pitämässään puheessa EU:ta ja arvosteli länsimaita Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisista pakotteista.

- Toivottavasti meitä ei kritisoida Brysselissä tämän keskustelun vuoksi. — Me emme hyväksy mitään rajoitteita siihen, kenen kanssa voimme tehdä yhteistyötä. Emme pidä pakotepolitiikasta.

Szijjarton mukaan länsimaiden pitäisi neuvotella Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa.

Useita kertoja maassa ollut Szijjarto on ainoa EU-maan korkean tason päättäjä, joka on vieraillut Valko-Venäjällä sen jälkeen, kun Valko-Venäjä vuonna 2020 käynnisti laajan poliittisen sorron.

ITSEVALTAISESTI maata johtavan Aljaksandr Lukashenkan hallinto tukahdutti tuolloin vilpillisinä pidettyjen presidentinvaalien nostattaman protestiliikkeen. Maan oppositio päätyi tuolloin pääosin joko vankilaan tai maanpakoon.

Sittemmin Valko-Venäjän välejä länsimaihin on jäädyttänyt myös Ukrainan sota, sillä Valko-Venäjä on sallinut Venäjän käyttää maa-alueitaan Ukrainaan kohdistetussa hyökkäyksessä.

UNKARI on diplomatiallaan viime aikoina tehnyt pesäeroa muihin EU-maihin ja Nato-jäseniin.

Unkarin EU-puheenjohtajakaudella maan pääministeri Viktor Orban on muun muassa vieraillut Venäjällä Vladimir Putinia tapaamassa. Orban vieraili tällä viikolla Georgiassa onnittelemassa vaalit voittanutta Georgialainen unelma -puoluetta, jota on syytetty vilpistä. Puolue on vienyt Georgiaa lähemmäs Kremlin linjaa.