Ulkomaat
26.6.2026 07:26 ・ Päivitetty: 26.6.2026 07:26
Unkarissa ilmapiiri on muuttunut sateenkariyhteisölle suotuisammaksi – ”Lakiteitse tapahtuvaa kehitystä ei niinkään ole ollut”
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin suhtautuminen on muuttunut Unkarissa myönteisemmäksi kuin koskaan viimeisen 16 vuoden aikana. Näin STT:lle arvioidaan ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Unkarin-osastolta.
Unkarissa alkoi tänä keväänä uusi aikakausi, kun Peter Magyar nousi maan pääministeriksi. Magyarin Tisza-puolueen voitto huhtikuun parlamenttivaaleissa päätti Unkaria 16 vuotta pääministerinä johtaneen Viktor Orbanin ajan.
Yleinen ilmapiiri on vallanvaihdoksen jälkeen muuttunut. Myönteistä kehitystä on nähty muun muassa siinä, kuinka uusi hallitus puhuu sateenkaariyhteisöstä.
- Lakiteitse tapahtuvaa kehitystä ei niinkään ole ollut, mutta on vielä aikaista, joten se jää nähtäväksi, viestintäjohtaja Aron Demeter Amnestylta kuvailee.
Orbanin hallinto rajoitti järjestelmällisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyttä maassa. Voitonpuheessaan Magyar lupasi, että Unkarista tulee maa, jossa saa rakastaa vapaasti.
Orbanin ”illiberaalin demokratian” lakeja seisoo kuitenkin edelleen tasa-arvon tiellä.
Magyar on EU-mielisenäkin konservatiivi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantaminen lakiteitse ei toistaiseksi näytä olleen uuden hallinnon asialistan kärjessä.
UNKARIN pääkaupungissa Budapestissa järjestetään lauantaina ensimmäinen Pride-kulkue Orbanin hallinnon kaaduttua. Viime vuonna kulkueen järjestäminen oli kielletty, mutta siihen osallistui silti satoja tuhansia ihmisiä. Useita suomalaisia europarlamentaarikkojakin oli paikalla.
Amnesty on Budapest Priden yhteistyökumppani. Demeter odottaa kulkueesta pitkälti aiempien vuosien kaltaista ilon ja vapauden juhlaa. Hän kehuu poliisin tehneen joka vuosi erinomaista työtä tapahtuman turvaamiseksi.
- Joitakin vastamielenosoituksia on jo ilmoitettu järjestettävän. Yleensä se on tarkoittanut muutamaa kymmentä protestoijaa kulkueen varrella.
Tänä vuonna kulkueeseen osallistuvien pitäisi voida luottaa siihen, etteivät viranomaiset aloita oikeusmenettelyjä heitä vastaan tai määrää kulkueeseen osallistumisesta sakkoja.
Demeterin mukaan on valtava parannus viime vuoteen, että Pride-kulkuetta varjostanut välitön uhka on väistynyt. Lainsäädäntö, jonka nojalla kulkue viime vuonna kiellettiin, on kuitenkin edelleen voimassa.
- On täysin viranomaisten harkintavallan varassa, kieltävätkö he kulkueen vai eivät. Tähän täytyisi saada pian muutos, Demeter sanoo.
Amnestyn mukaan erityisen tärkeää olisi saada kumottua Orbanin niin sanottu lastensuojelulaki vuodelta 2021. Lain mukaan alaikäisiä ei saa altistaa sisällöille, joissa esiintyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.
Lainsäädäntöä ei ole kumottu Euroopan unionin tuomioistuimen huhtikuisesta päätöksestä huolimatta.
Euroopan parlamentti ja komissio nostivat lastensuojelulaista kanteen Unkaria vastaan jäsenvelvollisuuksien noudattamatta jättämisestä. Tuomioistuin katsoi Unkarin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen liikkumatilaa suitsivan lainsäädännön olevan EU-oikeuden vastaista.
PÄÄMINISTERI Peter Magyar ilmoitti kuluvan viikon maanantaina, että Unkarin uuden perustuslain valmistelu aloitetaan syyskuussa.
Amnestyn Unkarin -osastolla toivotaan, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa parantavat lakimuutokset tulevat olemaan osa perustuslain uudistamisprosessia.
Työsarkaa uudella parlamentilla riittää. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Jean Monnet -professori Katalin Miklossy arvioi toukokuussa STT:lle, että viimeiset 16 vuotta pitäisi romuttaa ja rakentaa aivan uusiksi.
Pitkällä aikavälillä Amnestyn Demeter on varovaisen optimistinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisesta Unkarissa. Hän näkee viitteitä siitä, että kehitys voi lähitulevaisuudessa kääntyä myönteiseen suuntaan.
- Toivon todella, että esimerkiksi tasa-arvoinen avioliitto olisi saavutettavissa jo lähivuosina, Demeter sanoo.
Vähimmäisodotus hänen mukaansa on, että sateenkaariyhteisön elämästä yhtä helvettiä viimeiset 16 vuotta tehneet lait kumotaan.
Anniina Korpela / STT
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