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Kotimaa

3.6.2026 14:55 ・ Päivitetty: 3.6.2026 14:55

Unohditko rekisteröidä koirasi? Varaudu kalliisiin rapsuihin

iStock

Eduskunta päätti keskiviikkona lakimuutoksesta, jonka myötä koiran rekisteröimättä jättämisestä voi napsahtaa omistajalle tuntuvat seuraamukset.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Jatkossa eläimen rekisteröimättä jättämisestä voi saada vähintään 300 euron ja enintään 5 000 euron seuraamusmaksun. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan STT:lle, että koirien kohdalla kyse olisi lähtökohtaisesti 300 euron maksusta.

LAIN MUKAAN koiran haltijan vastuulla on, että koira on tunnistusmerkitty mikrosirulla ja ilmoitettu koirarekisteriin.

Koirien rekisteröinnin avulla pyritään ehkäisemään pentutehtailua ja lemmikkien laitonta maahantuontia.

Tällä hetkellä vain noin puolet Suomen arviolta 800 000 koirasta on ilmoitettu rekisteriin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vielä tämän kesän aikana.

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