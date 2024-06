UNRWA:n johtaja: Israel iski YK:n kouluun Gazassa varoittamatta iskusta ennalta

Israelin asevoimat on kertonut iskeneensä YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n kouluun Gazassa. Asevoimien mukaan äärijärjestö Hamas olisi käyttänyt koulua tukikohtanaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

UNRWA:n pääjohtajan Philippe Lazzarinin mukaan Israel ei varoittanut ennalta iskusta kouluun, jossa on noin 6 000 kotinsa jättämään joutunutta ihmistä, Lazzarini sanoi viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa sodan alettua Gazassa on isketty yli 180:een järjestön rakennukseen ja näiden iskujen seurauksena yli 450 kotinsa jättämään joutunutta ihmistä on kuollut.

- Hyökkääminen YK:n rakennuksiin tai niiden käyttäminen sotilaallisiin tarkoituksiin on räikeää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden halveksuntaa, Lazzarini sanoi X:ssä.

Gazalaisen sairaalan mukaan ilmaisku tappoi lähes 40 ihmistä. Sairaalanjohtaja sanoi, että toinen Israelin aamuyöstä tekemä isku tappoi kuusi ihmistä Nuseiratin pakolaisleirillä.

Haaretzin mukaan asevoimat sanoo pyrkineensä välttämään siviiliuhreja muun muassa täsmäaseiden avulla.

Iskun kohteena ollut koulu sijaitsi Nuseiratin pakolaisleirin lähellä Gazan kaistan keskiosassa. Kouluun ja sen alueelle oli kerääntynyt Haaretzin ja al-Jazeeran mukaan tuhansia pakolaisia.

Israel on lisäksi jatkanut ilmaiskujaan niin ikään kaistan keskivaiheilla sijaitsevaan Bureijin pakolaisleiriin. Äärijärjestö Hamasin alainen Gazan terveysministeriö sanoi torstaina, että iskut ovat tappaneet ainakin 68 ihmistä edellisen vuorokauden sisällä. Yhteensä Gazan kaistalla on kuollut noin 36 700 ihmistä lokakuusta lähtien, ministeriön lausunnossa sanottiin.

Israel teki iskuja myös Gazan eteläisimmän kaupungin Rafahin itä- ja keskiosissa, paikallinen lähde kertoi AFP:lle.

YHDYSVALTAIN presidentti Joe Biden kehottaa useiden maiden johtajien kanssa äärijärjestö Hamasia hyväksymään aseleposopimuksen. Valkoisen talon julkaisema lausunto painottaa, että on Hamasin velvollisuus hyväksyä sopimus, mutta vaatii kuitenkin myös Israelia hyväksymään kompromisseja.

Lausunnon on allekirjoittanut yhteensä 16 maan johtajaa, mukaan lukien Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat. Suomi ei kuulu lausunnon allekirjoittajiin.

Yhdysvallat on toistuvasti sanonut, että on Hamasin velvollisuus hyväksyä sopimus, mutta nyt julkistettu lausunto kehottaa myös Israelia joustavuuteen.

Biden kertoi viime viikolla uudesta aseleposuunnitelmasta, jota hän kutsui Israelin tarjoukseksi. Bidenin mukaan ehdotus alkaisi kuuden viikon ensimmäisellä vaiheella, johon sisältyisi täysi aselepo ja israelilaisjoukkojen vetäytyminen Gazan asutuilta alueilta. Ensimmäisessä vaiheessa äärijärjestö Hamas vapauttaisi Bidenin mukaan myös panttivankeja, kuten naisia, iäkkäitä ja haavoittuneita. Vastineeksi Israel vapauttaisi satoja palestiinalaisvankeja.

Ensimmäisen vaiheen aikana osapuolet neuvottelisivat taistelujen lopettamisesta pysyvästi.

Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahun hallituksen äärioikeistolaiset kumppanit, kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir ja valtiovarainministeri Bezalel Smotrich, ovat teilanneet Bidenin esittämän suunnitelman.