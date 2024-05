Upin johtajakandidaattien nimet selviävät iltapäivällä

Tänään selviää, ketkä ovat hakeneet Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtoon. Hakuaika Upin johtoon päättyy iltapäivällä vartin yli neljä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Johtajaa haetaan tulevalle viisivuotiskaudelle. Upin nykyinen johtaja on Mika Aaltola. Hän on toiminut johdossa yhden kauden, kun enimmäisaika on kaksi kautta.

Aaltola tavoittelee paikkaa Euroopan parlamentissa kokoomuksen ehdokkaana. Aaltola oli ehdolla myös presidentinvaaleissa, silloin valitsijayhdistyksen kautta.