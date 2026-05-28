28.5.2026 06:56 ・ Päivitetty: 28.5.2026 06:56

UPM ja Sappi allekirjoittivat sopimuksen graafisten paperien yhteisyrityksestä

Metsäteollisuusyhtiöt UPM ja eteläafrikkalainen Sappi ovat allekirjoittaneet lopullisen sopimuksen graafisten paperien yhteisyrityksestä. Yhtiöt julkistivat joulukuun alussa aiesopimuksen asiasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhteisyritykseen kuuluu koko UPM Communications Papers -liiketoiminta ja Sappin Euroopan graafisten paperien liiketoiminta. Yhtiön omistaisivat yhteisyrityksen puoliksi.

Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä Sappin omistajien hyväksynnän sekä yrityskauppavalvontaa koskevien viranomaisten hyväksynnän EU-komissiolta, Yhdysvalloilta ja Kiinalta.

