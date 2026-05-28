28.5.2026 06:56 ・ Päivitetty: 28.5.2026 06:56
UPM ja Sappi allekirjoittivat sopimuksen graafisten paperien yhteisyrityksestä
Metsäteollisuusyhtiöt UPM ja eteläafrikkalainen Sappi ovat allekirjoittaneet lopullisen sopimuksen graafisten paperien yhteisyrityksestä. Yhtiöt julkistivat joulukuun alussa aiesopimuksen asiasta.
Yhteisyritykseen kuuluu koko UPM Communications Papers -liiketoiminta ja Sappin Euroopan graafisten paperien liiketoiminta. Yhtiön omistaisivat yhteisyrityksen puoliksi.
Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä Sappin omistajien hyväksynnän sekä yrityskauppavalvontaa koskevien viranomaisten hyväksynnän EU-komissiolta, Yhdysvalloilta ja Kiinalta.
