”Urakka on massiivinen ja paine henkilöstöä kohtaan valtava” – ay-järjestö odottaa huomattavaa määrää ylitöitä

Julkisalan neuvottelujärjestö Juko muistuttaa, että onnistuakseen nopea koronarokotuskampanja tarvitsee myös riittävän määrän luvan saaneita rokottajia.

Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren huomauttaa, että kun Suomeen lopulta saadaan tarpeeksi rokotetta, on varmistettava, että käytössä on riittävästi henkilöstöä rokottamiseen ja muuhun ennaltaehkäisevään hoitotyöhön.

– Terveydenhoitajien ja työterveyshoitajien peruskoulutukseen kuuluu rokottaminen, heillä on tarvittava osaaminen ja luvat. Sairaanhoitajat suorittavat erillisen koulutuksen luvan saamiseksi. Lääkärit rokottavat ani harvoin normaalioloissa, hän muistuttaa tiedotteessa.

Työmarkkinoiden kaikki keskusjärjestöt ovat toistuvasti kiirehtineet työterveyshuollon valjastamista mukaan koronarokottamiseen.

Neuvottelujärjestön mukaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asettamassa aikataulussa pysyminen vaatii huomattavasti ylitöitä, kun kansalaisten koronarokottaminen toden teolla käynnistyy.

– Tilanteen pitämiseksi hallinnassa ehdotamme, että kunnat, kaupungit ja sairaanhoitopiirit sopivat nyt paikallisesti luottamusmiesten kanssa, miten ne korvaavat rokotusten nopean toteutumisen varmistavan ylimääräisen työn, Löfgren painottaa.

Jukosta on lähtenyt pyyntö Kuntatyönantajat KT:lle tarkastella yhdessä keinoja paikallisten neuvottelujen edistämiseksi.

”Korvauksista on sovittava ennakolta ja viivyttelemättä.”

– Kyse on hoitotakuuvelvoitteen kaltaisesta jononpurusta. Kun laskemme mukaan kaikki yli 16-vuotiaat, rokotettavia on Suomessa 4,5 miljoonaa. Urakka on massiivinen ja paine henkilöstöä kohtaan valtava, mutta myös tekijöiden ammattietiikka on vahva. Siksi korvauksista on sovittava ennakolta ja viivyttelemättä.

Löfgrenin mukaan oikea väline tähän on paikallinen sopiminen.

– Kun sitä käytetään kannustamiseen, luottamus sopimista kohtaan kasvaa.

Juko edustaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa muun muassa akavalaisia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Julkisaloilla Juko edustaa kuntien, valtion, yliopistojen, kirkon sekä kuntia lähellä olevien Avainta-alojen, Työterveyslaitoksen ja Kansallisgallerian 200 000 asiantuntijaa ja esimiestä.