Ursula von der Leyen lähettänyt kirjeen EU-maiden johtajille – kaasulle hintakatto?

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on lähettänyt EU-maiden johtajille kirjeen etenemissuunnitelmasta, jolla on tarkoitus ratkoa energian hintakriisiä. Kirje on lähetetty tämän viikon Prahan huippukokousta ajatellen, hän kertoi Euroopan parlamentille Strasbourgissa.