USA ja Israel iskivät taas ydinvoimalan alueelle – ydinvoimalalle ei tiettävästi aiheutunut vahinkoa

Iranin lounaisosassa Bushehrin ydinvoimalan lähelle osui lauantaina Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksessä laukaistu ammus, raportoi Iranin valtiollinen uutistoimisto Irna. Sen mukaan ydinvoimalalle ei aiheutunut vahinkoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, että jatkuvat iskut ydinvoimalalle voivat ennen pitkää johtaa radioaktiiviseen laskeumaan, joka ”lopettaa elämän” Persianlahden arabimaissa.

- Muistatteko länsimaiden raivon vihollisuuksista lähellä Zaporizhzhjan ydinvoimalaa Ukrainassa? Israel ja Yhdysvallat ovat nyt pommittaneet Bushehrin voimalaa neljä kertaa, Araghchi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan Bushehrin ydinvoimalalla ei raportoitu lauantaina kohonneista säteilytasoista.

IAEA sanoi, ettei ydinvoimaloihin pidä koskaan hyökätä ja vaati ”maksimaalista sotilaallista pidättyväisyyttä” ydinonnettomuuden välttämiseksi.

YHDYSVALLAT ja Israel tekivät lauantaina iskuja myös petrokemiaan keskittyneelle teollisuusalueelle Iranin lounaisosassa, kertoivat iranilaismediat. Viranomaisten mukaan iskuissa haavoittui useita ihmisiä.

Fars-uutistoimiston mukaan useisiin alueella toimiviin yrityksiin tehtiin iskuja. Tasnim-uutistoimisto puolestaan raportoi, että tuhojen laajuudesta ei tuoreeltaan ollut tietoa. Farsin siteeraaman Khuzestanin maakunnan kuvernöörin mukaan heti ei ollut tiedossa, kuoliko iskuissa ihmisiä.

Jatkuvat iskut ydinvoimalalle voivat ennen pitkää johtaa radioaktiiviseen laskeumaan, joka ”lopettaa elämän” Persianlahden arabimaissa.

ILMAISKUT ja räjähdykset jatkuivat lauantaina myös Iranin pääkaupungissa Teheranissa, kertoivat paikalliset New York Timesille. Myös uutistoimisto AFP:n Teheranissa oleva toimittaja raportoi räjähdyksistä.

Farsin mukaan ilmapuolustus aktivoitiin Teheranissa. Uutiskanava CNN raportoi, että iranilaisen Mehr-uutistoimiston mukaan ainakin yksi ihminen kuoli ohjusiskussa asuinalueella kaupungin pohjoisosassa.

Israelin asevoimat taas kertoi, että Iranista laukaistiin ohjuksia kohti Israelia varhain lauantaina. Asevoimien mukaan ilmatorjuntajärjestelmät torjuivat uhkaa. Asevoimat kertoi, että maan keskiosista oli raportoitu ohjusten osumista.

Israelin Punaista Ristiä vastaava kansallinen Magen David Adom -järjestö kertoi, että yksi mies haavoittui lievästi iskussa.

TURKIN liikenneministeri Abdulkadir Uraloglu sanoi lauantaina, että toinen Turkin lipun alla purjehtiva alus oli päässyt kulkemaan Hormuzinsalmen läpi. Ministeri ei täsmentänyt, milloin laiva pääsi salmen läpi.

- Sodan syttyessä alueella oli 15 turkkilaisille varustamoille kuuluvaa alusta. Näistä kaksi on päässyt purjehtimaan salmen läpi, Uraloglu sanoi CNN Türkille.

Ensimmäinen turkkilaisalus sai luvan kulkea salmen läpi reilut kolme viikkoa sitten.

Aiemmin tällä viikolla Filippiinit sanoi, että Iran oli luvannut taata turvallisen kulun saarivaltion öljykuljetuksille Hormuzinsalmen läpi.

YHDYSVALTOJEN presidentti Donald Trump uhkasi jälleen lauantaina päästää helvetin valloilleen, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea 48 tunnin kuluessa.

Trump antoi aiemmin Iranille kymmenen päivää aikaa salmen avaamiseen, ja hänen mukaansa määräaikaan oli lauantaina kaksi vuorokautta aikaa.

Iran on seisauttanut meriliikenteen salmessa lähes täysin sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopussa.