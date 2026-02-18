Palkittu politiikan aikakauslehti.
Tiede ja teknologia

18.2.2026 06:29 ・ Päivitetty: 18.2.2026 06:29

USA: Mekin haluamme testata ydinaseitamme

Yhdysvallat on valmis aloittamaan pienen mittaluokan ydinräjäytyskokeet vastauksena Kiinan ja Venäjän salassa tekemille koeräjäytyksille, kertoi Yhdysvaltain asevalvonnasta vastaava apulaisulkoministeri Christopher Yeaw tiistaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Presidentti Donald Trump kertoi lokakuussa Yhdysvaltojen aloittavan uudelleen ydinkokeet. Tuolloin jäi epäselväksi, tarkoittiko hän ydinaseiden koeräjäytyksiä vai muunlaisia testejä.

Hudson Institute -ajatushautomon tilaisuudessa tiistaina puhunut Yeaw sanoi presidentin olleen täysin tosissaan. Yeaw’n mukaan ydinkokeita aletaan tehdä vastavuoroisesti, koska Venäjä ja Kiinakin niitä jo salaa tekevät.

- Vastavuoroisuus ei tarkoita sitä, että palaamme Ivy Mike -tyylisiin ilmakehässä tehtäviin useamman megatonnin (ydinkokeisiin), kuten jotkut asevalvontaihmiset haluaisivat teidän uskovan, Yeaw sanoi.

Yeaw viittasi Yhdysvaltain vuonna 1952 tekemään ydinkokeeseen eteläisellä Tyynenmerellä. Yhdysvallat ei ole räjäyttänyt testeissä ydinaseitaan yli 30 vuoteen, eikä suurille jysäytyksille ole kuulemma nytkään tarve.

VENÄJÄN ja Yhdysvaltojen välinen, ydinaseiden määrää rajoittava Uusi Start -sopimus umpeutui aiemmin helmikuussa. Trumpin hallinto on halunnut uutta sopimusta, jossa olisi mukana myös Kiina, mutta Kiina on ollut tähän haluton.

Yeawin mukaan 22. kesäkuuta vuonna 2020 Kiinan naapurimaassa Kazakstanissa kerätty data kertoi, että Kiinassa olisi tapahtunut räjähdys, jonka magnitudi oli 2,75.

- On mitättömän pieni mahdollisuus sille, että se olisi voinut olla mikään muu kuin räjäytys, Yeaw sanoi.

Kiina on kutsunut Yhdysvaltain väitteitä salaisista ydinräjäytyksistä silkaksi valheeksi ja tekosyyksi, jonka varjolla Yhdysvallat voi aloittaa omat kokeensa.

Kiinan ydinasearsenaali on paljon pienempi kuin Yhdysvaltojen tai Venäjän, mutta maa kasvattaa sitä nopeasti.

