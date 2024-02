USA:n korkein oikeus aikoo käsitellä Trumpin syytesuojaa

Yhdysvaltain korkein oikeus on päättänyt käsitellä maan entisen presidentin Donald Trumpin mahdollista koskemattomuutta rikossyytteitä vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump on väittänyt hänellä olevan syytesuoja rikoksiin, joihin hänen on väitetty syyllistyneen presidenttikautensa aikana.

Selvästi konservatiivienemmistöisen oikeuden on määrä aloittaa kuulemiset asiasta huhtikuun 22. päivä alkavalla viikolla.

Trump pyysi aiemmin tässä kuussa maan korkeinta oikeutta estämään väliaikaisesti alemman tuomioistuimen päätöksen hänen syytesuojastaan.

Vetoomustuomioistuin oli päättänyt, ettei 77-vuotiaalla Trumpilla ole syytesuojaa tapauksessa, joka koskee yrityksiä kumota vuoden 2020 vaalitappio.

Oikeudenkäynnin oli ollut määrä alkaa maaliskuun 4. päivä, mutta käsittely on ollut jäädytettynä, koska Trumpin koskemattomuutta koskeva valitus on tehnyt kierrosta tuomioistuimissa.

Trumpin väitteelle, että hän on immuuni rikosoikeudelliselle vastuulle teoista, joita hän teki ollessaan presidenttinä, ei vetoomustuomioistuimen tuomarien mukaan löydy tukea ennakkotapauksista, historiasta eikä perustuslaista.

- Emme voi hyväksyä sitä, että presidentin virka asettaa entiset viranhaltijat lain yläpuolelle kaikeksi ajaksi tämän jälkeen, he sanoivat.

TRUMP ilmaisi olevansa tyytyväinen korkeimman oikeuden päätökseen käsitellä tapaus. Trump sanoi, että presidentti ei ilman koskemattomuutta kykene toimimaan kunnolla tai tekemään päätöksiä Yhdysvaltain etujen mukaisesti.

- Presidentin on voitava olla vapaa tekemään oikeita päätöksiä — koston pelon ei tule ohjailla häntä, Trump sanoi viestissä omalla Truth Social -alustallaan.

Korkein oikeus sanoi, ettei se aio ilmaista näkemystään alemman oikeuden päätöksestä, joka hylkäsi Trumpin koskemattomuusvaatimuksen.

Sen sijaan korkein oikeus sanoi käsittelevänsä kysymystä siitä, onko entisellä presidentillä koskemattomuus rikossyytteisiin toiminnasta, jonka väitetään liittyvän hänen presidenttikautensa aikaisiin virallisiin toimiin.

Yhdysvaltain presidentin koskemattomuutta ei ole aiemmin testattu tuomioistuimessa, sillä ex-presidenttiä ei ole koskaan syytetty rikoksesta ennen Trumpia.

Omalla presidenttikaudellaan Trump nimitti korkeimpaan oikeuteen yhteensä kolme konservatiivituomaria. Konservatiivienemmistön pönkittämänä tuomioistuin on sittemmin muun muassa kumonnut aborttioikeuden liittovaltion tasolla turvanneen Roe vastaan Wade -päätöksen, joka oli voimassa liki 50 vuotta.

KESKIVIIKKONA Trump sai myös vähemmän hyviä uutisia oikeusrintamalta. Newyorkilaistuomari päätti hylätä Trumpin ehdotuksen alennetusta sadan miljoonan dollarin takuusummasta, jonka toimittamalla Trump olisi voinut jäädyttää hänelle määrätyn seuraamusmaksun toimeenpanon.

Tapaus liittyy siviilikanteeseen, jossa Trumpin katsottiin paisutelleen omaisuutensa arvoa neuvotteluissaan pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa saadakseen näin parempia ehtoja lainoilleen ja vakuutuksilleen.

Newyorkilaisoikeus määräsi noin kaksi viikkoa sitten Trumpille yli 350 miljoonan dollarin seuraamusmaksun, jonka arvioidaan korkoineen olevan noin 450 miljoonan dollarin suuruinen. Trump valittaa päätöksestä.

New York Timesin mukaan Trumpin tiimi oli sanonut tuomioistuimelle, että olisi mahdotonta saada katettua yli 450 miljoonan dollarin summa. Kaikki takausyhtiöt todennäköisesti vaatisivat Trumpilta rahaa tai muuta omaisuutta summan takaamiseksi.

Trumpin on tehtävä mittavia takuujärjestelyitä, jotta hän pystyy kattamaan koko summan valitusprosessin ollessa kesken. Trump voi joutua myymään tai kiinnittämään kiinteistöjä saadakseen summan kasaan.

Trumpille määrättiin parin viikon takaisessa oikeuden päätöksessä myös kolmen vuoden mittainen liiketoiminta- ja lainanhakemiskielto New Yorkin osavaltiossa.

Trumpin ehdotuksen alennetusta takuusummasta hylännyt tuomari päätti kuitenkin samassa yhteydessä väliaikaisesti jäädyttää siviilikanteeseen liittyvät määräykset liiketoiminta- ja lainakiellosta, mikä helpottanee Trumpin mahdollisia takuujärjestelyitä.

Trumpin valituksen käsittelylle ei ole asetettu päivämäärää.

TRUMP on republikaanipuolueen todennäköinen ehdokas ensi marraskuussa järjestettävissä presidentinvaaleissa. Hänellä on mitä luultavimmin vastassaan istuva presidentti Joe Biden.

Trumpia vastaan on nostettu kaikkiaan 91 rikossyytettä. Liikemies on kuitenkin pyrkinyt käyttämään oikeushuoliaan keppihevosena aktivoidakseen kannattajia ja tuomitsemaan Bidenia. Trump on väittänyt, että oikeusjutuilla pyritään vain aiheuttamaan hänelle hallaa vaaleissa.

Osassa Yhdysvaltain osavaltioita on pyritty estämään Trumpin asettuminen ehdolle republikaanipuolueen esivaaleissa. Tuoreeltaan tällaisen päätöksen teki tuomari Illinoisissa.

New York Timesin mukaan Illinoisissa tuomari oli määrännyt, että Trump on sekaantunut kapinaan, eikä ole täten oikeutettu osallistumaan esivaaleihin osavaltiossa.

Taustalla on muiden osavaltioiden päätösten tapaan perustuslain 14. lisäys, jonka mukaan perustuslain vastaiseen kapinaan osallisia ei voida valita julkisiin virkoihin, mikäli he ovat aikaisemmin vannoneet virkavalassaan tukevansa perustuslakia. Trumpin toiminnan loppiaisen mellakassa alkuvuodesta 2021 katsottiin estävän hänen presidenttiehdokkuutensa.

Tuomarin mukaan osavaltion vaalilautakunta oli tehnyt virheen hylätessään yrityksen poistaa Trump ehdokaslistalta. Hän määräsi vaalilautakuntaa poistamaan Trumpin 19. maaliskuuta järjestettävien esivaalien ehdokaslistalta tai pidättää kaikki hänelle annetut äänet.

Tuomari Tracie Porter lykkäsi päätöksensä voimaantuloa perjantaille saakka, jotta Trumpilla olisi aikaa valittaa asiasta. Illinoisin esivaalien ennakkoäänestys on jo käynnissä, joten Trump voi jäädä osaksi vaaleja ainakin perjantaihin asti.

Trumpin kampanjaa edustava Steven Cheung kertoi lausunnossaan, että Trump aikoo valittaa päätöksestä, New York Times kertoo.

Yhdysvaltain korkein oikeus on ottanut käsiteltäväksi Coloradon päätöksen estää Trumpia asettumasta ehdolle osavaltiossa.

STT / Arttu Mäkelä, Elias Peltonen