Useat maat varoittavat terroriuhasta Kabulin lentokentällä – kansalaisille kehotus poistua välittömästi kentän läheisyydestä

Yhdysvallat ei pysty evakuoimaan maansa kansalaisia eikä afganistanilaisia, jotka eivät ole Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa tai sen lähettyvillä. Asiasta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post ja qatarilaiskanava al-Jazeera.

Puolustusministeriön tiedottaja John Kirby sanoi toimittajille, että Yhdysvaltain asevoimat voi auttaa ihmisiä, jotka ovat suhteellisen lähellä Kabulia. Toimittajien kysyessä Kabulista mahdollisesti satojen kilometrien päässä olevista yhdysvaltalaisista Kirby sanoi, ettei heitä pystytä evakuoimaan.

Tiedottaja vahvisti, että Yhdysvallat on pelastanut helikoptereilla ihmisiä, jotka eivät ole kyenneet matkustamaan Kabuliin. Hänen mukaansa lentoja on ollut kolme ja ne ovat olleet kestoltaan ja matkaltaan lyhyitä.

Yhdysvallat ja Britannia ovat turvallisuussyistä varoittaneet kansalaisiaan pysymään poissa Kabulin lentokentältä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Brittilehti Telegraph kirjoittaa, että afganistanilaisia tulkkeja on kehotettu pyrkimään pois maasta naapurimaiden rajojen kautta sen sijaan, että he hakeutuisivat evakuointilennoille.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace sanoi lehden mukaan kansanedustajien tilaisuudessa, että tulkkien ja muiden turvaa hakevien afganistanilaisten tulisi etsiä vaihtoehtoisia reittejä, jos heitä ei ole vielä kutsuttu lentokentälle.

Muun muassa länsimaisille joukoille työskennelleet tulkit ovat jopa hengenvaarassa äärijärjestö Talebanin hallinnon alla. Taleban on saanut lähes koko maan hallintaansa.

Belgia lopettaa evakuointilennot

Belgian pääministeri Alexander De Croo kertoo, että maa on lopettanut evakuointilentonsa Kabuliin. De Croo tviittasi myöhään eilen, että maan hallitus on päättänyt lopettaa evakuoinnit tilannemuutoksen takia ja sopimuksessa eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän kertoo, että Belgian evakuoimat ihmiset vietiin Pakistaniin.

Useat maat ovat ilmoittaneet, ettei evakuointeja jatketa ensi viikolla. Yle kertoi illalla, että Suomi aikoo lopettaa evakuoinnit Afganistanista lentoteitse huomenna.

Useat ihmiset yhä yrittävät päästä pois maasta. Pakoon pyrkivien joukossa on muun muassa länsimaille työskennelleitä, journalisteja ja ihmisoikeuksia ajaneita ihmisiä sekä heidän perheenjäseniään.

Kabulin lentokentältä on evakuoitu yli 82 000 ihmistä.

Taleban on sanonut, että se aikoisi sallia afganistanilaisten lähdön maasta myös sen jälkeen kun Yhdysvallat on vetäytynyt maasta. Yhdysvaltojen on tarkoitus vetäytyä viimeistään tiistaina.