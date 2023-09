USU: Halla-aho aikoo edistää kansanedustajien eroperusteiden selvittämistä

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) aikoo edistää kansanedustajien eroperusteiden selvittämistä, Uutissuomalainen kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Halla-ahon mukaan rima eron myöntämisessä on laskettu niin matalalle, että on perusteellista kysyä, onko perustuslain maininta hyväksyttävästä syystä enää pelkkä kuollut kirjain.

Perustuslain mukaan eduskunta voi myöntää kansanedustajalle eron tämän pyynnöstä, jos se katsoo, että sille on hyväksyttävä syy. Halla-ahon mukaan vakiintunut tulkinta on ollut se, että tehtävästä voidaan myöntää ero, jos henkilö siirtyy yhteiskunnallisesti merkittäviin tehtäviin. Hänen mukaansa on vaarana, että puolueet asettavat vaaleihin ehdokkaita, joilla ei ole aikomustakaan ryhtyä hoitamaan tehtäväänsä.

Asia nousi puheenaiheeksi, kun Sanna Marin (sd.) pyysi eroa kansanedustajan tehtävästä vain viisi kuukautta eduskuntavaalien jälkeen. Eduskunta myönsi eron Marinille tiistaina.